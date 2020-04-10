Больному коронавирусом главврачу Коммунарки пригрозили расстрелом

Ранее мы сообщали, что главврач больницы в московском поселке Коммунарка, где лечатся большинство заразившихся коронавирусом COVID-19, также заболел этой болезнью. Но стало известно, что Денис Проценко самоизолировался не дома, а в своем кабинете на рабочем месте, где ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. По этому поводу в сети разгорелся настоящий скандал.

За нарушение режима самоизоляции — расстрел?

Комментаторы данной ситуации не на шутку рассвирепели. Один из них даже грозится расстрелять врача. А тех, кто стал на защиту медика, оскорбительно назвал «охрютками».

Отметим, что ранее Совет по правам человека предложил присвоить врачу Проценко звание Героя России.

Нашлись ярые противники такой идеи. Так, исходя из напечатанного в Твиттере поста пользователя под ником «Бывший Опер», нужно не награды давать таким людям, а расстреливать. И это потому, что врач должен как никто другой соблюдать меры предосторожности, а не быть на рабочем месте с коронавирусной инфекцией. Есть следующие по рангу люди, которые могут на время лечения заменить главврача. А не действовать по схеме «хочу-не хочу», отметил разъяренный пользователь Сети.

Слова в защиту

Такой комментарий многими не был понят. Люди призывали не выражать претензий к главврачу Коммунарки, ведь он не скрывал ни на минуту, что заразился коронавирусом. И действительно самоизолировался — только в своем кабинете. И то, что он управляет больницей дистанционно — не наказывается, а наоборот, достойно похвалы и огромного уважения. Ведь сейчас ситуация непростая, и больницы требуют рабочих рук и грамотного управления.

Это тот самый случай, когда человек работает на полную самоотдачу. К тому же Проценко — врач, и он нужен людям, подытожила комментарии пользователь kseniyazovyt.

Последние данные о ситуации с СOVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.