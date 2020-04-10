Семья Жанны Фриске задолжала миллионы благотворительному фонду

22 миллиона рублей оказалась должна семья скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске.

Певица долго боролась с тяжелой болезнью, но так и не смогла ее победить. В 2015 году ее сердце остановилось.

Благотворительный оказался вовсе не благотворительным

Средства на лечение Жанны предоставила благотворительная организация «Русфонд». Этот фонд помогал лечить певицу. Однако когда она умерла, ее отец, убитый горем, не смог собрать документацию и отчитаться перед фондом, куда потрачены деньги, передает сайт KP.RU.

В итоге родители Жанны Фриске стали должниками «Русфонда». Был предъявлен счет на 22 миллиона рублей. У семьи таких денег, естественно, не было, чтобы отдать «благотворителям». Пришлось продать с молотка дом в Калужской области, часть загородного дома, машину, и собирались уже продать квартиру Жанны. Кстати, эту квартиру, которая безмерно дорога семье Фриске как память, хотели забрать за копейки. К счастью, ее удалось отстоять и оставить. По словам отца Жанны Фриске, они не смогли добрать еще два миллиона, но в этот момент помог хороший друг Жанны, который одолжил эти деньги. Таким образом, семья Фриске должна этому самому другу два миллиона.

Собственный фонд

Сейчас Владимир, наученный на собственных ошибках, создал и руководит благотворительным фондом «Жанна Фриске — я рядом!». По информации «5-tv.ru», этот проект функционирует для того, чтобы помогать нуждающимся, тем, кто попал в беду. В фонде предоставляют юридическую консультацию, а также поддерживают детские дома и людей, у которых нет возможности самостоятельно позаботиться о себе.