От вирусов защищает ягода, которая намного эффективнее лимонов и имбиря

Сегодня, когда в мире разгулялась пандемия коронавируса COVID-19, как никогда стал актуален вопрос усиления иммунитета, чтобы организм мог успешно противостоять вирусам. Кто-то советует есть побольше лимонов, кто-то литрами пьет чай с имбирем. А известный этнотравник Михаил Фадеев в интервью радио «Спутник» рассказал, что заменой этому всему может послужить обычная ягода, которая абсолютно незаслуженно пока оставалась без должного внимания.

Эффективное средство для защиты от вирусов

Речь идет об обычной ягоде — клюкве. Она считается самым эффективным помощником в борьбе с вирусами различной этиологии.

По словам Михаила Фадеева, клюква является очень сильным природным антибиотиком, который поможет быстро и эффективно справиться с высокой температурой, повысить защитные свойства организма, снизить тревожность и утомляемость, а также нормализовать сон. Эти все моменты очень важны в период обострения острых респираторных заболеваний и распространения новой коронавирусной инфекции.

Наша ягода самая полезная

Кроме того, наша родная — российская ягода клюква намного эффективнее американской, которую вывели как новый, гораздо более крупный сорт. В Соединенных Штатах Америки вывели прибыльный сорт клюквы, но ее защитные свойства гораздо хуже, чем у российской клюквы, отмечает Фадеев.

И что касается нашей дикой клюквы — ее особенность в том, что ее не нужно употреблять много, а лишь в умеренных количествах. Достаточно будет употреблять маленькие дозы — скажем, всего по пятьдесят граммов в день. Важен именно ежедневный прием.

Как принимать клюкву

Можно делать из ягод клюквы напитки, но лучше всего добавлять ее в холодные компоты, отвары, чаи.

Очень полезно будет перемолоть ягоды в кашицу, в которую следует добавить мед и орехи. Эту смесь можно употреблять как самостоятельный витаминный десерт. А сок используйте для приготовления чая.

Если вы любитель сырой клюквы и принимаете ее в чистом виде, то после каждого приема обязательно нужно прополоскать рот. Ведь сок клюквы может быстро разъесть зубную эмаль.

Клюква зимой? Почему бы и нет!

Не переживайте, что пройдет сезон и клюкву нельзя будет есть. Ведь ягоды можно легко заморозить, и от этого они свои защитные свойства не потеряют. Зато как приятно будет достать из морозилки холодной зимой ягоды и сделать из них теплый чай!

Да и просто можно сделать «камерой хранения» для клюквы обычный погреб, где она также долго сохранится и не потеряет свою ударную дозу витаминов, отмечает Михаил Фадеев, и добавляет, что клюква способна работать «на опережение» болезни. Она создает для вашего организма надежный щит в виде сильного иммунитета. Даже если вы и заболеете, то симптомы пройдут очень легко.

Последние данные о ситуации с СOVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.