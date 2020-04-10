Давайте лучше бухать: Харламов поведал о безумном корпоративе Comedy Club для одинокого казаха (ВИДЕО)

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Соцсети признали в богаче, для которого выступал весь Comedy Club, брата бывшего президента Казахстана.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов на днях вышел в эфир в режиме онлайн с телеведущей Тиной Канделаки и рассказал ей, в частности, о необычном корпоративе, на котором пришлось выступить всему Comedy Club.

По воспоминаниям юмориста, не уточнившего год и точное место действия, один раз артисты популярного шоу выступили перед единственным зрителем.

"По-моему, это был казах", – рассказал Харламов, отметив, что все произошло в каком-то доме.

Перед зрителем, в полной мере ивжнтхх оплатившим все выступление Comedy Club "от и до", выступали абсолютно все звезды коллектива на тот момент, включая самого Харламова, Павла Волю, Тимура Батрутдинова и других резидентов. Артисты "откатали" всю свою программу, включая самые топовые номера. При этом больше всего Харламову запомнился эпизод с коллегой по шоу, отличившимся единственной шуткой.

"Сейчас не помню точно, но смысл шутки такой. Будто в Грузии запретили наркотики, и этот резидент произносит (с грузинским акцентом – прим. ред.): "Хватит, хватит! Давайте бухать!"" – вспоминает Харламов.

По его словам, просидевший все выступление абсолютно безэмоционально зритель неожиданным образом на этой, казалось бы, ничем не примечательной шутке, начинает истерично смеяться и "кататься по полу в слезах" от смеха.

"И он говорит что-то какому-то помощнику, который забегает на этот крик своего хозяина… И ему приносят десятку тысяч евро или долларов и он дает ему (отличившемуся артисту – прим. ред.) и говорит: "Еще раз! Скажи еще раз!". Он говорит: "Хватит! Хватит! Давайте бухать!"… Он сам охренел от того, что происходит", – рассказывает Гарик.

Он добавил, что после этого всплеска они с Батрутдиновым отыграли свою миниатюру "в абсолютную тишину", и никто не подарил им по 10 тысяч долларов "чаевых".

Пользователи Сети заподозрили в загадочном и богатом заказчике корпоратива брата бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Болата Назарбаева, имеющего неформальный статус "Братишка нации" и якобы неограниченно влияющего на власть в Казахстане.

"Это Болат Назарбаев 1000%", – не сомневается юзер Buka Jan.

В октябре 2019 года "Радио Аззатык" опубликовало статью о Болате Назарбаеве, в которой описываются похожие на описание Гарика Харламова события.

"На одном из видеофрагментов Болат Назарбаев решает наградить кого-то: он лезет в карман, достает оттуда пачку долларов, отсчитывает купюры и щедро раздает деньги", – пишут журналисты.

Отмечается, что брат Нурсултана Назарбаева ведет роскошный образ жизни. В частности, он посещает мероприятия на вертолете, в сопровождении огромной свиты помощников и охранников.

Ранее TopNews писал о том, что Гарик Харламов опубликовал "очень страшное видео" в соцсетях.