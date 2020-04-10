«Я пехотинец Путина. А вы?»: выругавшийся матом Кадыров посоветовал критикам уехать из России

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Глава Чечни затронул острую пограничную тему.

Президент Чечни Рамзан Кадыров во время эфира в Instagram прокомментировал острую тему границ между Чечней и Ингушетией, которая является предметом споров, начиная с 2018 года, когда главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о границе. Активисты заявляют, что в итоге Ингушетия потеряла около 26 000 га земли.

Напомним, что в итоге в Магасе вспыхнули несанкционированные митинги, но Конституционный суд РФ признал соглашение об установлении границы законным. Кадыров заявил, что он ни разу не обращался ивжнтхх к Путину с вопросом о границе между Чечней и Ингушетией, решение было принято так, как сказали бывшие власти Ингушетии.

«А те 10 человек, которые пишут в интернетах „мы не братья с чеченцами“ — пошли вы к *** матери, если вы не братья с чеченцами», — цитирует ВВС Кадырова.

Глава республики отметил, что от мнения таких людей не зависят «братские отношения с ингушами».

Напомним, что недавно пограничный вопрос поднимался главой республики в связи с критикой со стороны премьера Михаила Мишустина, который выступил против закрытия дорог Чечни на время коронавируса.

В ответ в эфире ГТРК «Грозный» Кадыров отметил, что все делает в интересах республики и ее народа, и все начатое доводит до конца. Он прокомментировал слова Владимира Путина, который на днях заявил, что закрытие регионов из-за коронавируса недопустимо.

По словам Кадырова авторы критических комментариев в соцсетях всегда стремятся написать что-то негативное в адрес чеченцев или противопоставлять: «Кадыров, Путин… Кадырову дали понять».

«Конечно, любое решение президента страны я одним из первых выполню беспрекословно. Я пехотинец Путина. А кто вы? В какой стране живете, где работают ваши дети, получают зарплаты, пенсии, пособия?», – заявил Кадыров, уточнив, что любое решение Путина выполнит беспрекословно.

По мнению Кадырова, все, что имеют жители Чечни, дают им государство и президент. Он пояснил, что религия обязывает его защищать интересы страны, и этим предписаниям он будет следовать всегда. А всем несогласным он посоветовал покинуть Россию.

«Кто не согласен с этим предписанием, тот не согласен со Всевышним. Как будто живете в отдельном государстве, как будто у вас не флаг России, всегда пытаетесь что-то сказать», – заявил он.

Напомним, что в среду на совещании с губернаторами Путин раскритиковал решения некоторых глав регионов о закрытии границ субъектов РФ.