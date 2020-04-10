СМИ рассказали, как Михалкова пыталась увести Илану Юрьеву из Уральских пельменей

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Сама Илана Юрьева вместе с дочерью вышла на улицу, несмотря на самоизоляцию.

По информации российских СМИ, после того, как известная актриса Юлия Михалкова ушла из родных "Уральских пельменей", она на протяжении долгого времени не могла договориться о сотрудничестве со своей бывшей коллегой по команде – Иланой Юрьевой: оказалось, что "бросившая" "пельмени" Михалкова пыталась переманить звезду в свой проект, но не смогла этого сделать.

Выяснилось, что Илана Юрьева не стала работать с Юлей. В беседе для проекта "Слушаем кино" она заявила, что ивжнтхх необходимо качественно делать один проект. При этом она регулярно получает различные предложения о сотрудничестве и создании индивидуального проекта, но отвергает их.

Кроме того, Илана не жалеет об уходе Юлии Михалковой из коллектива, но отмечает, что из-за этого решения не было конфликта, и атмосфера в коллективе остается дружественной.

К тому же в творческом плане в шоу не произошло кардинальных изменений.

"Число женских номеров осталось прежним. Но мне жалко, что Юля ушла. Мы очень хорошо с ней общались, болтали, обсуждали моду, ведь Ксюха почти не интересуется фэшн-новинками. Конкуренции между нами никогда не было", – подчеркивает Илана.

К слову, сама Илана Юрьева накануне, несмотря на самоизоляцию, вышла на улицу вместе со своей маленькой дочкой Дианой. Свидетельства своего пребывания вне стен квартиры артистка опубликовала в Instagram.

Сначала Юрьева разместила несколько фото, на которых она позирует с малышкой, облаченные отнюдь не в спортивные костюмы.

Для выхода в свет звезда "Уральских пельменей" выбрала удлиненное платье в обтяжку горчично-желтого цвета, короткий пуховик, темные колготки и кроссовки. Диана облачена в платье, куртку и шапку в тон маминому платью. К тому же ребенок прихватил с собой самокат.

Юрьева охотно позирует и улыбается на камеру, причем все это происходит явно в центре столицы, на фоне небоскребов Москва-Сити.

Судя по всему, решив избежать обвинений хейтеров о нарушении режима самоизоляции, Илана написала пост, в котором попыталась оправдаться за свой выход из дома.

Ранее TopNews писал о том, что Илана Юрьева показала развратное фото с пылесосом.