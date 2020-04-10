Не каждый досмотрит до конца: очень страшное видео от Харламова взорвало Сеть

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Известный юморист продолжает развлекаться доступными ему способами в условиях самоизоляции.

Известный комик и резидент Comedy Club Гарик Харламов продолжает проводить время на карантине.

Напомним, что накануне артист придумал себе нового персонажа – постаревшего себя под фамилией Макаров. Этот герой общается с поклонниками в образе типичного пенсионера, ничего не понимающего в технике, причем благодаря современным фильрам на мобильных устройствах, Макаров выглядит очень реалистично.

Харламов не забывает в этот период и про свою "любимую" передачу – "Давай ивжнтхх поженимся". В своем очередном посте он опубликовал фрагмент шоу, который не рекомендовал смотреть слабонервным.

"Уберите от экранов детей, беременных женщин. Очень страшное видео. Не каждый досмотрит до конца…" – пишет артист.

Видео начинается с кадров о том. что они были сняты по мотивам повести Стивена Кинга "Иногда они возвращаются". После этого показан эпизод "Давай поженимся" с участием героев выпуска, исполняющих со сцены песню "Полночный блюз". Их подбадривает ведущая Лариса Гузеева.

"Серьезно. Давайте", – подчеркивает она, показывая "класс".

"Молодые артисты" со всей серьезностью поют про полночный блюз, подтанцовывают и читают рэп. В составе квартета два молодых человека и две женщины в розовых платьях. Один из мужчин выступает в качестве солиста, женщины дают понять, что они бэк-вокалистки, а роль четвертого участника ансамбля не совсем понятна.

При этом исполнители активно фальшивят, не попадают в ноты, не попадают в мотив друг друга и демонстрируют всю гамму ощущений, появляющихся у зрителя при слове "самодеятельность".

Заканчивается вся эта вакханалия громких криком сурка, который уже давно стал мэмом в Сети.

Подписчики Харламова заявили, что ему не стоило так сильно пугать их.

"У меня кровь из ушей пошла, Гарик за что??", "Печенеги какие-то", "Вот кого на Евровидение надо отправлять", "Подпеваем все вместе три, четыре полночный блюз…", "Блиииин, видела в оригинале , это был худший день в моей жизни", "Главное перед сном не смотреть", "Вызовите, пожалуйста, священника…" – пишут фолловеры.

Примечательно, что в режиме самоизоляции Харламов не только троллит Ларису Гузееву и участников шоу, ведущей которого она является, но и снимается в прямых эфирах.

Так, он вышел на связь с Тиной Канделаки и откровенно рассказал ей о своем отношении к женщинам. По словам Харламова, женщины – это существа с другой планеты.

"Да вы [женщины] просто с другой планеты. Вы инопланетяне. Я искренне так считаю… Мы действительно с разных планет… Если у мужчины больше превалирует логика, то у женщин больше превалируют эмоции… Истерики… " – подчеркнул он.

Ранее TopNews писал о том, что Гарик Харламов неожиданно "опустился и постарел".