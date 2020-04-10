Модель Тайра Бэнкс набрала 15 кг в изоляции и хочет потолстеть еще (ВИДЕО)

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Супермодель сделала неожиданное признание соцсетям.

Американская модель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс сообщила поклонникам, что набрала 15 кг, находясь в изоляции, но не расстроена этим, а планирует потолстеть еще. В ее Instagram-аккаунте появилась запись интервью журналу Harper's Bazaar, из которой выясняются подробности диеты звезды.

Суперзвезда, которой исполнилось 46 лет, на протяжении шести минут рассказала читателям журнала о своем рационе. Он состоит из утренней чашки кофе без сахара, молока и сиропа. В течении дня она ест ивжнтхх бублики со сливочным сыром, жареный бекон и чипсы разных вкусов.

Модель призналась, что часто использует доставку еды, заказывая традиционное мексиканское тако.

Бэнкс открыто заявила, что поправилась, добавив, что планирует продолжать питаться таким же образом. Она пообещала, что когда-нибудь сбросит лишний вес, но в ближайшем будущем желать этого не хочет.