Ученые опровергли теорию о том, что Вселенная расширяется с одинаковой скоростью во всех направлениях

До настоящего моменты считалось, что после Большого взрыва космическое пространство безостановочно расширяется. Новые труды частично опровергают эту теорию: как было установлено, скорость процесса в каждом направлении существенно разнится.

Выводы основаны на наблюдении за структурами и галактиками. Учёными была создана карта, на которой наглядно показана скорость расширения Вселенной в различных её частях. В данный момент сложно сказать, почему темпы расширения выдались именно такими, заявил Томас Рейприч из немецкого Боннского университета.

Возможно, своё влияние оказывает тёмная материя, которая составляет 60% всего пространства. В разных уголках Вселенной она может иметь разную гравитационную силу.

Если выводы специалистов подтвердятся окончательно, астрономам придется изменить методы расчета отдаленности тел, так как сейчас для вычисления расстояния применяются космологические параметры без учета разной скорости расширения космического пространства.