В России продажи новых премиальных автомобилей выросли на 30%

Объем рынка новых премиальных автомобилей в России по итогам марта 2020 года вырос на 30% до 16 тыс. машин. Такие данные в четверг, 9 апреля, приводит аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Наибольшим спросом пользовались BMW – на машинах баварской марки остановили свой выбор 4289 россиян, что превысило результат годичной давности на 26%. Вторым, немного отстав от лидера, стал другой немецкий бренд – Mercedes-Benz – с объемом реализации 4283 автомобиля (+26%).

Далее, с более существенным отставанием идут немецкая Audi и японский Lexus, чьи дилеры реализовали в марте 1858 (+47%) и 1841 (+44%) автомобиль соответственно. Замкнул пятерку лидеров британский Land Rove, чьи продажи за отчетный месяц выросли на 36% до 954 единиц.