Детские врачи Петербурга получили 18 автомобилей Hyundai

Петербургский завод Hyundai подарил городу 18 автомобилей Hyundai Solaris – по одному на каждый район. Все машины будут переданы врачам-педиатрам, которые смогут добираться до маленьких пациентов без использования общественного транспорта.

«Автомобили, которые петербургский завод Hyundai Motor передал городу, будут использоваться детскими врачами. С их помощью медицинские работники смогут добираться до маленьких пациентов без использования общественного транспорта, сохраняя социальную дистанцию, что так важно в нынешней непростой ситуации», — сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Hyundai.

Все 18 подаренных Петербургу «Солярисов» – в максимальной комплектации, с 1,6-литровым 123-сильным двигателем и автоматической коробкой передач. Ключи от автомобилей были вручены губернатору города Александру Беглову, который лично посетил предприятие.

Напомним, обновленный Hyundai Solaris поступил в продажу в конце марта. Седан, получивший после рестайлинга другую решетку радиатора, светодиодную оптику, цветной дисплей бортового компьютера и кожаный салон, предлагается в России в четырех комплектациях по цене от 756 000 рублей.