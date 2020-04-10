Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор

Компания Ford представила «китайскую» версию нового Ford Explorer. Внедорожник получил оригинальную внешность, видоизмененный салон с вертикальным планшетом мультимедии и двухлитровый турбомотор.



Ford Explorer для Китая. Фото Ford



Ford Explorer для Китая. Фото Ford



Ford Explorer для Китая. Фото Ford

Узнать «китайский» Explorer можно, прежде всего, по «передку» – от «американского» варианта его отличают решетка радиатора с другим рисунком и оригинальный бампер. В салоне таким исключением стал мультимедийный комплекс с 12,8-дюймовым вертикальным дисплеем, отвечающий не только за музыку, радио и навигацию, но и за большинство «функций комфорта» (климат-контроль, вентиляция сидений и прочее).



Интерьер «китайского» Ford Explorer. Фото Ford

Моторная гамма внедорожника для Поднебесной представлена 2,0-литровой 220-сильной «турбочетверкой» EcoBoost и 2,3-литровым турбомотором, дефорсированным с 304 до 276 лошадиных сил. Оба двигателя агрегатированы с безальтернативной связкой полного привода и 10-ступенчатого «автомата».

Продажи нового Ford Explorer на китайском рынке начнутся в июне 2020 года. Цены и комплектации новинки объявят позже.

В России, как сообщают «Автоновости дня», модель не представлена. Марка Ford ушла с российского рынка летом прошлого года, завершив производство и продажи всех своих автомобилей, кроме коммерческого Transit. Эти фургоны по сей день собирают на мощностях СП Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).