Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор

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Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор

Компания Ford представила «китайскую» версию нового Ford Explorer. Внедорожник получил оригинальную внешность, видоизмененный салон с вертикальным планшетом мультимедии и двухлитровый турбомотор.

Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор
Ford Explorer для Китая. Фото Ford

Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор
Ford Explorer для Китая. Фото Ford

Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор
Ford Explorer для Китая. Фото Ford

Узнать «китайский» Explorer можно, прежде всего, по «передку» – от «американского» варианта его отличают решетка радиатора с другим рисунком и оригинальный бампер. В салоне таким исключением стал мультимедийный комплекс с 12,8-дюймовым вертикальным дисплеем, отвечающий не только за музыку, радио и навигацию, но и за большинство «функций комфорта» (климат-контроль, вентиляция сидений и прочее).

Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор
Интерьер «китайского» Ford Explorer. Фото Ford

Моторная гамма внедорожника для Поднебесной представлена 2,0-литровой 220-сильной «турбочетверкой» EcoBoost и 2,3-литровым турбомотором, дефорсированным с 304 до 276 лошадиных сил. Оба двигателя агрегатированы с безальтернативной связкой полного привода и 10-ступенчатого «автомата».

Продажи нового Ford Explorer на китайском рынке начнутся в июне 2020 года. Цены и комплектации новинки объявят позже.

В России, как сообщают «Автоновости дня», модель не представлена. Марка Ford ушла с российского рынка летом прошлого года, завершив производство и продажи всех своих автомобилей, кроме коммерческого Transit. Эти фургоны по сей день собирают на мощностях СП Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).