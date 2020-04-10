План глава Минобрнауки Алтайского края рассказал судьбе онлайн-удаленки 40 школьников региона

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко на онлайн-конференции 10 апреля рассказал об условиях работы образовательных учреждений в условиях пандемии, а также о том, как будут проходить экзамены. По его словам, около 40 % детей вовсе не смогут перейти на «онлайн-удаленку» из-за отсутствия доступа к Сети или гаджетам, и к части из них будут лично приходить учителя. Костенко призвал педагогов «не усердствовать» на онлайн обучении и заявил, что нужно значительно сократить количество и время занятий. Родителям он посоветовал не паниковать и помнить, что «главное — не школьная программа, а здоровье детей». Между тем прямо во время трансляции во встроенном чате на YouTube появлялись сообщения о том, что даже дистанционное образование на электронных площадках в нынешнем виде — это «кошмар», поскольку переносит обязанности учителя на плечи родителей.

В начале конференции Максим Костенко философски оценил ситуацию с дистанционным обучением. «Такая перестройка происходит впервые за 500 лет. Именно 500 лет мы привыкали к классно-урочной системе, а сейчас встаем на позицию ребенка, ориентирующемуся в виртуальном мире», — заявил министр. Он признал, что регион ждут сложности, связанные с техническими особенностями, с наплывом посетителей на образовательные онлайн-платформы. «Мы не желали и не хотели такого формата. Это вынужденная защитная мера. Мы уже видим, что сегодня два ребенка в крае инфицированы, поэтому не можем допустить распространения вируса. Только поэтому временно определенную часть четвертой четверти мы переходим на дистанционное обучение. Возможно, перенесем очный формат на более ранний срок, еще до 30 апреля. Рассчитываем на поддержку людей. Всем не очень легко, много тревог. Но я уверен, что потом мы еще будем думать, как же мы раньше справлялись без дистанционного обучения», — попытался успокоить жителей края Костенко.

Глава Минобрнауки края признал, что сейчас регион не может на 100 %. перейти на обучение через Сеть. Поэтому он разделил понятия. В его устах «удаленка» — форма, при которой ребенку не надо посещать школу, а как будет организован образовательный процесс — второстепенный вопрос. «Мы реалисты. Сейчас нет баррикад между красными и белыми или белыми и черными. Мы все на стороне благополучия ребенка. Сегодня не все ребята, учителя и школы готовы перейти к онлайн-обучению. Поэтому мы говорим об удаленном обучении», — пояснил Костенко.

По его словам, предполагается четыре основных формата. Первый — организация занятий онлайн, на которую переведут 165 тысяч учеников, которые ранее уже были охвачены такими формами. В случае, если у ребенка есть Интернет, но нет необходимых гаджетов, ему предложат посещать резервный класс, куда школьники могут приходить по скользящему графику. Такой формат охватит 11 тысяч учеников. Если у школьников нет подключения к Интернету, но есть гаджет, их позовут в резервные компьютерные классы, где они смогут закачать все темы в рамках учебников. Таких детей в регионе сегодня порядка 80 тысяч. Есть и четвертый формат для тех учеников, у которых нет ни Интернета, ни гаджетов. Их будут обучать с помощью бумажных кейсов, а задания будет лично доставлять учитель. В основном это коснется малокомплектных школ региона или 30 тысяч учащихся (около 11 % от общего числа).

Таким образом, из слов министра следует, что лишь около 60,5 % учащихся региона смогут перейти на полноценное онлайн-образование. Остальным придется либо ходить в школы, либо ждать прихода учителей. Любопытно, что во время выступления Костенко прямо в чате на YouTube появились комментарии и отзывы на такой подход. «Дистанционное образование в виде высылки на электронную почту заданий — это не дистанционное образование, это кошмар родителя! Получается, родитель должен весь новый материал объяснять ребенку», — написал один из зрителей.

При этом Костенко призвал педагогов, которые будут вести уроки онлайн, соблюдать несколько универсальных правил. Так, занятие на удаленке должно длиться не более 15 минут, а между ними обязательные перерывы до 10-15 минут. При этом в день можно проводить не больше 2-2,5 часов занятий. Министр призвал учителей сделать фокус на учеников 9-11 классов, а для других выбрать упрощенный вариант обучения. Кроме того, в апреле для учителей алтайских школ не будет никаких установок по количеству оценок. Ранее на онлайн-встрече с учителями и родителями министр образования и науки региона призвал педагогов «не усердствовать» на удаленном обучении. По словам Костенко, будет достаточно выставить две оценки за тот период, пока дети находятся на удаленном обучении, то есть за апрель. «Эту информацию мы довели до директоров и учителей. Мы попросили учителей не усердствовать с домашними заданиями, выдавать задания дозированно, ориентируясь на принцип разумности», – подчеркнул министр. Таким образом, остается открытым вопрос по качеству знаний, которые дети смогут получить за этот период.

Отдельно министр остановился на вопросах журналистов и жителей края, связанных с возможным «подвисанием» онлайн-платформ. По данным ряда опрошенных ИА Банкфакс школьников и студентов, они часто просто не работают. Однако Костенко заверил, что все находится под контролем. «На каждый случай зависания платформы есть план «Б»: ключевым становится классный руководитель, который будет мониторить онлайн-платформы. Мы уже завершили все работы по увеличению в пять раз мощности «Сетевого региона». Это позволит избежать сложностей с резким наплывом посетителей. То есть если у вас зависла онлайн-платформа, то есть «Сетевой регион». А если и он завис, никто не отменял рассылку заданий по телефону и sms. Никто не готовился к этим обстоятельствам. Но я призываю всех не поддаваться панике. Мы наверстаем школьную программу в четвертой четверти, летом, в первой четверти следующего учебного года. Главное — не школьная программа, а здоровье детей», — расписался Костенко.

Он рассказал также о возможности переноса сроков учебного года. По словам министра, никаких нормативных документов для этого пока нет. В министерстве также пока не видят оснований для переноса. Однако окончательное решение по данному вопросу будет принято на следующей неделе. «Оно касается 400 тысяч жителей края. Поэтому его нельзя принимать спонтанно. Скорее всего, выпускникам продлят учебный год до 7 июня (для сдачи ОГЭ и ЕГЭ), чтобы укрепить моральный дух учеников, но только в режиме консультаций. Остальные школьники закончат учебный год до 30 мая», — констатировал Максим Костенко. Он добавил, что министерство края ждет утвержденных на федеральном уровне дат проведения экзаменов. «Пока мы говорим о том, что они состоятся в очном формате. Какие изменения нас ожидают — посмотрим. Вероятно, придется расширять пункты приема экзаменов. Что касается проведения ОГЭ, то уже известно, что ребята будут сдавать два основыных предмета — русский язык и математику, предметов по выбору не будет», — заявил министр.

Министр также успокоил учеников 11 классов, что запланированные в этом году выпускные балы состоятся. «Как и проведение экзаменов, даты их проведения будут перенесены. Это зависит от каждого из нас. Если полностью все осознаем и поймем, то скорее купируем коронавирус. Пока человечество ничего не придумало другого, кроме как разобщение. Я всех к этому призываю», — заключил Костенко.

Напомним, с 6 по 12 апреля в регионе ввели тестовый режим реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Уже с 13 апреля и вплоть до 30-го «дистант» будет применяться в полном объеме. Тем временем в муниципальных детсадах с 6 по 30 апреля создаются дежурные группы численностью не более 12 воспитанников, с соблюдением всех санитарных режимов. Включение детей в указанные группы осуществляется на основании справки с места работы родителей (законных представителей), подтверждающей, что для них установлены рабочие дни на этот период. В целях обеспечения потребности в услугах дошкольного образования на период нерабочих дней в Алтайском крае организована работа 216 детских садов, в которых создано 229 дежурных групп (943 воспитанника).