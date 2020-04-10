В современном мире, большинство людей задумывается о том, как правильно выбрать источник бесперебойного питания для котла? В нашей статье, мы ответим на ваш вопрос. Оставайтесь с нами!

Для того, чтобы источник бесперебойного питания для котла правильно выбрать, необходимо учитывать количество оборудования, которому необходимо круглосуточное потребления электричества, какого качества электроэнергия. Заранее посчитайте мощность, учитывая при этом другие индукционные нагрузки. Обратите внимание на то, что двигателю требуется в три-шесть раз больше тока. Выберите сколько сможет источник бесперебойного питания находится в автономном режиме. Потому, что это основной критерий, от которого зависит его стоимость.

Оборудование offline является самой простой и дешёвой моделью. Работает оно следующим образом-когда происходит напряжение в сети, либо выходит за предел допустимого, то автоматически переключается на АКБ. Такая модель состоит из инвертора, благодаря которому преобразовывает напряжение аккумуляторы в 220 вольт. Работает она от сети, но в ней не установлен стабилизатор напряжения, а следовательно при малейшем выходе из строя будет автоматически переключена на АКБ. Отталкиваясь от этого, можно сделать вывод, что батарея в этом случае прослужит не большое количество времени, собственно как и само устройство.

Линейно-интерактивное оборудование является средним сегментом не только по стоимости, но и в работу. Оно выполняет те же функции, что и предыдущая модель, но отличается том, что имеет стабилизатор напряжения. Это позволяет использовать устройство и не переживать за безопасность прибора. Работает также от сети. Online оборудование не имеет недостатков как предыдущие модели, потому, что преобразование напряжение происходит в постоянное, вне зависимости от качества. Преимуществом является то, что такая модель может работать с установленным генератором, что достаточно важно в тех местах, где надолго могут отключить электричество. Они имеют сложную конструкцию, именно поэтому стоимость на них значительно выше. Теперь вы знаете все о источниках бесперебойного питания для котла и отталкиваясь от нашей информации, сможете подобрать для себя подходящий вариант. Спасибо за внимание! Удачного выбора!