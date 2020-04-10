В Нью-Йорке умер художник Шимон Окштейн

В Нью-Йорке на 70-м году жизни скончался известный русскоязычный художник Шимон Окштейн. Как написал на свой странице в Facebook один из его друзей, Окштейн умер от коронавируса.

Шимон Окштейн родился в 1951 году в городе Черновцы, окончил художественное училище в Одессе, а в 1979 году эмигрировал в США и поселился в Нью-Йорке.

Работы Окштейна, помимо частных коллекционеров, находятся в собраниях Нью-йоркского музея современного американского искусства Уитни и Бруклинского музея.

Специалисты из музея Уитни на выставке «Приближаясь к объектам» поместили работу художника в одном ряду с американскими классиками Джаспером Джонсом, Робертом Раушенбергом и Кристо.