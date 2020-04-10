Турция заняла второе место в мире по неисполнению постановлений ЕСПЧ

По имеющимся данным, в 2019 году ЕСПЧ вынес в отношении Турции 184 решения, а по России — 240. Украина заняла третье место с 111 делами.

В ежегодном отчёте представляется статус исполнения основных решений ЕСПЧ государствами-членами ЕС, а также статистические данные и информация о новых делах, а также ожидающих или закрытых делах в течение года.

В ЕСПЧ по Турции в настоящее время рассматривается в общей сложности 5 тыс. 231дело, из которых 1 тыс. 245 являются ведущими, говорится в отчёте. Кроме того, порядка 635 дел в стране ожидают исполнения более 5 лет.

В соответствии с отчётом, в 2019 году ЕСПЧ обязал Турцию выплатить 2,17 млн евро в качестве компенсации.

Турция заняла 109 место из 126 стран в Индексе верховенства закона за 2019 год, подготовленном международной неправительственной организацией World Justice Project.