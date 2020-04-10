Перечислены вызываемые коронавирусом последствия

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Российские ученые перечислили вызываемые коронавирусом последствия для человека. Об этом рассказал изданию «Вечерняя Москва» ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов.

Как выяснили ученые, коронавирус, как и вирусы гриппа и герпеса, может приводить к отмиранию целых участков головного мозга. По словам Ершова, коронавирус сильно ослабляет защиту человеческого организма.

В частности, вирус способен подавлять иммунную систему, поэтому болезнь может наслаиваться как дополнительная. Кроме того, как и при обычном гриппе, организм больного ослаблен, а его иммунитет подавлен. В связи с этим развиваются вторичные иммунодефициты.

Часто в группу риска при такой патологии попадают люди пожилого возраста. Дети и молодежь, благодаря своим иммунитетам, меньше подвержены осложнениям. По словам Ершова, в качестве патологий у пожилых людей может возникать инсульт и инфаркт, а также сопутствующие болезни, например, бронхит или менингит.

Вирусолог также отметил, что, как правило, основной причиной смертности от коронавируса является не он сам, а патология.

Ранее глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко назвал основной источник заражения пожилых россиян коронавирусом. Им оказались внуки и правнуки. По его словам, как правило, дети внешне выглядят здоровыми, хотя на самом деле являются переносчиками вируса. Он отметил, что во время пандемии пожилым лучше жить отдельно.

По данным на 10 апреля, в России коронавирус выявили более чем у 10 тысяч человек, 89 умерли, 698 выздоровели. Общее число заразившихся в мире превысило 1,5 миллиона.