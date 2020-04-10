Генеральный менеджер команды NTT: «Для нас критически важно, чтобы Тур де Франс-2020 состоялся»

Генеральный менеджер южноафриканской велокоманды NTT Дуг Райдер (Doug Ryder) утверждает, что проведение Тур де Франс-2020 имеет решающее значение для всего велоспорта. В интервью программе BBC World Service’s Newsday он объяснил, почему так важно, чтобы французский Гранд-тур состоялся.

Дуг Райдер: «Мы просто надеемся, что придёт конец июня, и Тур де Франс можно будет провести. Для нас, команд, критически важно, чтобы он прошёл в этом году. Олимпийские игры перенесены на следующий год, что считаю правильным решением, потому что люди так долго тренировались и готовились.

Это сложно, но потенциально Тур де Франс может быть отодвинут на несколько недель и пройти в июле,. Мы надеемся, что он всё-таки состоится. 15 мая – срок, до которого они должны принять решение. Будем надеяться, что оно будет правильным, а также будем надеяться, что мы сможем в июле выступать в гонке на дорогах Франции.

В велоспорте мы на сто процентов зависим от спонсорской поддержки, поэтому сейчас велоспорт может получить серьёзный удар и оказаться в бедственном положении.

Некоторые команды уже в трудной ситуации, им приходится принимать радикальные меры, чтобы удержаться в спорте. Сейчас очень и очень тяжёлое время.

Нам повезло, что NTT и наши главные спонсоры стараются поддержать нас всем, что в их силах. На данный момент мы ждём. Идут переговоры с UCI, чтобы понять, когда сезон сможет стартовать, потому что чем дольше продолжается такая ситуация, тем тяжелее будет вернуть наших спонсоров».