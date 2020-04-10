Большая разница скандал массовыми рубками Алтайлесу повод объяснить отличие компаний-тезок

В скандальной истории с массовыми рубками в Алейском районе возникло недопонимание относительно заказчика этих работ. В этой истории фигурирует краевое автономное учреждение «Алтайлес», а не лесная холдинговая компания «Алтайлес». Руководство ЛХК объяснило ИА «Банкфакс», что такая неразбериха происходит не впервые, и привело схожие названия еще ряда фирм, никак не связанных с ее деятельностью.

В холдинге отметили, что в последнее время в СМИ Алтайского края часто стали появляться публикации с упоминанием «Алтайлеса». Как правило, материалы носят негативный характер, при этом в них не всегда указывается организационно правовая форма, из-за чего у аудитории СМИ и пользователей соцсетей формируется соответствующее мнение о деятельности ЛХК, хотя речь и идет о совершенно других юрлицах.

По данным ФНС России, в Алтайском крае и Республике Алтай помимо холдинга еще семь организаций имеют название «Алтайлес». Например, ООО «Алтайлес» из Маймы и из Бийска, ООО «Алтайлес-Инвест» из Барнаула, КАУ «Алтайлес» и т.д. Отметим, что именно последняя организация, подконтрольная краевому Минприроды, фигурировала в последних лесных скандалах. Согласно документам на сайте Минприроды, КАУ занимается в том числе распределением лесных участков.

Так, например, недавно жители нескольких сел в Алейском районе пожаловались губернатору Алтайского края на бесконтрольные, по их мнению, рубки в окрестных лесах. Они уверены, что заготовкой занимается КАУ «Алтайлес», поскольку оно было единственным участником и победителем аукциона Минприроды на продажу прав на заключение договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений в Шипуновском лесничестве. Именно к нему относятся участки, на которых производились рубки, возмутившие сельчан. Сотрудники Шипуновского лесничества заверили, что никаких бесконтрольных рубок в Алейском районе нет, а вся лесозаготовка ведется по закону в соответствии с нормами. Правда, точно установить отсутствие нарушений пока нельзя из-за глубокого снежного покрова, поэтому было принято решение о полной приостановке рубок до схода снега.

Также в марте текущего года бывшего начальника Белокурихинского лесничества при профильном управлении краевого Минприроды осудили за продажу разрешения на вырубку деревьев в природном парке «Предгорье Алтая». Соглашение было заключено от имени Минприроды Алтайского края с КАУ «Алтайлес», которое также подведомственно министерству. При этом руководитель лесничества знал, что на территории выделов его участка проходные рубки запрещены. В итоге это привело к ущербу лесному фонду на сумму более 1,8 млн рублей. Всю сумму ущерба экс-начальник лесничества возместил и получил всего лишь штраф в размере 25 тысяч рублей.

Сложившаяся ситуация дала ЛХК повод напомнить о своей организационно-правовой форме – ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес». Что касается предприятий, входящих в структуру холдинга, то их актуальный список опубликован на сайте компании, резюмировали представители ЛХК.