Турецкие фирмы: H&M, M&S отменили заказы на миллиарды долларов, а экспорт сократился

По словам Мустафы Гюлтепе, главы Стамбульской ассоциации экспортёров одежды, компании ведут переговоры с такими мировыми брендами, как Hennes & Mauritz, Marks & Spencer и Primark, о платежах и размещённых заказах. Однако в настоящее время, добавил он, на складах хранится одежда на сотни миллиардов долларов.

Гюлтепе рассказал, что экспорт в отрасли сократился на 27% в год, но к апрелю или маю падение может превысить 70% или 80%, сообщает Diken.

Турецкие швейные компании ожидали, что экспорт в этом году составит 19 млрд долларов, причём около 70% этой суммы должно было поступить из Европейского союза и Великобритании, отмечает издание.

Согласно высказываниям главы Стамбульской ассоциации экспортёров одежды, производители сейчас работают примерно на 30% своей мощности по сравнению с 85% три месяца назад. По его словам, многие фирмы приостановили производство, а другие работают на минимальном уровне. Кроме того, на данный момент нет никаких признаков того, что ситуация улучшится, по крайней мере, в течение следующих трёх месяцев.

Гюлтепе призвал правительство предоставить финансовую поддержку для сокращения рабочего времени в течение как минимум пяти месяцев с начала апреля. Власти также должны гарантировать социальное обеспечение и отложить уплату налогов и выплаты по банковским кредитам на год, сказал он.

Министерство торговли также должно завершить подготовку пакета мер, призванного покрыть финансовые затраты на непроданные товары, подчеркнул Гюлтепе.