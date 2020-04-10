Анфиса Чехова в разгар эпидемии решила открыть бюро знакомств

Анфиса Чехова во время пандемии приняла решение открыть бюро знакомств. Ведущая не любит слово сваха и считает себя «КупиДоньей». На своей странице в Instagram Анфиса Чехова опубликовала пост, где написала, что период карантина тяжело переживать одиноким. Таким людям очень печально и невыносимо быть одним, поэтому знаменитость приняла решение запустить «Бюро знакомств в пандемии».Ведущая в прямом эфире собирается соединять сердца, ведь она хочет устраивать личную жизнь людей. Начать звезда планирует со своей подруги, с которой появится во время трансляции, и та расскажет, какого мужчину она желает видеть рядом с собой. Далее Анфиса Чехова станет выводить в прямой эфир мужчин, желающих познакомиться с ее подружкой. Они также расскажут о себе, чтобы обаять собеседницу.Телеведущая считает, если ее задумка будет удачной, то она сможет так знакомить и других людей. Подписчики оценили ее идею, написав, что многие мечтают найти спутника жизни, особенно это актуально в период самоизоляции.