Ксения Собчак извинилась за причисление Валентина Гафта к числу ушедших из жизни

Ксения Собчак на своей официальной странице принесла публичные извинения в адрес Валентина Гафта. Как оказалось, в эфире своей авторской программы она и её гость Александр Гудков причислили народного артиста к числу ушедших из жизни. Известно, здоровье Валентина Гафта, в связи с возрастом нередко вызывает опасение, но в новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак!», выходящем в видеохостинге , телеведущая и гость, которым оказался Александр Гудков, заявили, что актёр театра и кино скончался. Это произошло в тот момент, когда экс-участник КВН и Comedy Woman рассказывал о характере Ивана Урганта. Юморист отметил, вечернее шоу, которое делает телеведущий, во многом построено на шутках, а потому тот часто улыбается. Когда же приходится настраиваться на серьёзную тему, изменить настроение не всегда удаётся. В пример гость журналистки вспомнил Валентина Гафта, упомянув актера, будто он скончался. При этом Ксения Собчак не заметила этой ошибки и просто продолжила кивать, внимательно слушая собеседника. Уже после эфира блогеру пришлось выступать с опровержением заявления, сделанного в эфире. По её словам, Иван Ургант лично позвонил ей и поинтересовался, зачем в эту историю вмешали и его, «похоронив» народного артиста. Это вызвало приступ смеха у ведущей, но вскоре она принесла свои извинения, пожелав Валентину Иосифовичу здоровья и долголетия.

Поклонники по-разному отреагировали на этот случай. Одни посмеялись вместе с кумиром, признав, что ситуация получилась глупой. Другие же обвинили журналистку в непрофессионализме. Известно, это не первый раз, когда блогеру указывают на её ошибки, но ранее виновным был признан редактор, которого уволили за подачу непроверенной информации.