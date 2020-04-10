Какие вожди нужны России? Анализ «Золото Колчака»

9 февраля, к 100-летию гибели адмирала, Верховного правителя России по каналу «Россия 1» был показан документальный фильм «Золото Колчака». Как и все фильмы о революции в России, автором которых я была, он вызвал острую полемику, столкновение мнений. Тема эта и сегодня волнует многих, она многое определяет в нашем отношении к прошлому, настоящему и будущему нашей страны.

Обычно нет у меня ни желания, ни времени вступать в спор с противниками моей точки зрения на нашу историю, поскольку мы с моими коллегами стремимся каждый наш вывод обосновать документами, которые разыскиваем в российских и зарубежных архивах, в каждый фильм привлекаем историков-профессионалов, авторов научных монографий, для написания которых требуются годы и годы исследовательского труда. У оппонентов же, как правило, нет ничего, кроме задора времен комсомольской юности и застарелых, давно опровергнутых мифов.

Но после прочтения статьи Владимира Павленко «Государственное ТВ нашло для России нового вождя», опубликованной на уважаемом мной портале ИА REGNUM 10 февраля, все же решила ответить автору. Его статья просто переполнена ложью как обо мне, так почему-то и моем муже З. М. Чавчавадзе (хотя он никакого отношения к фильму «Золото Колчака» не имеет). По форме и содержанию статья В. Павленко откровенно напоминает политический донос.Сразу отмечу, что, судя по всему, сам фильм В. Павленко если и смотрел, то вскользь. Фильм начался в час сорок минут ночи с 9 на 10 февраля, а уже наутро появилась в интернете его статья. Может быть, он почитал анонсы, интервью, которое я дала порталу «Столетие». Но что интересно, самой темы фильма В. Павленко почти не коснулся.

О чем мы, создатели документального фильма, хотели рассказать? Волею судьбы А. В. Колчак оказался ответственным за большую часть золотого запаса Российской империи (на 650 миллионов тех рублей), который был захвачен в Казани отрядом полковника В. Каппеля еще до возвращения адмирала в Россию. Как известно, золотой запас России был одним из самых крупных в мире, а золотой рубль считался самой надежной валютой.

Борьба за это золото — это сложнейший клубок интриг и страстей. Колчак хотел одного — чтобы российское золото служило интересам России, делал все, что мог, для этого. Тем самым, как говорит в нашем фильме известный исследователь Александр Мосякин, автор книги «Золото Российской империи и большевики», подписал себе смертный приговор…

Мы проводим расследование в этом вопросе вместе с известными учеными, докторами исторических наук Владимиром Хандориным, Русланом Гагкуевым, Василием Цветковым, Юрием Красновым, Павлом Новиковым (Иркутск), кандидатами исторических наук Никитой Кузнецовым, Дмитрием Петиным (Омск), краеведом Владимиром Панасенковым (Омск) и другими. Посмотрите на этих замечательных ученых, послушайте их! Слава Богу, за последние десятилетия стабильности в России нашлись профессионалы и краеведы-подвижники, которые использовали эту возможность и провели огромную исследовательскую работу, нашли массу документов и фактов, которые ранее были неизвестны или замалчивались. Тайное становится явным.

Вот с этими экспертами и поспорьте, господин Павленко, если сможете. Попробуйте опровергнуть!

Но автор статьи «Государственное ТВ нашло для России нового вождя» по законам жанра, который я называю «интернет-киллерством», прежде всего жаждет найти компромат на меня и, почему-то, на моего мужа, который в создании фильма участия не принимал. В ход идут интернет-заготовки, которые, впрочем, оказываются явно некачественными, плохо подготовленными.

В. Павленко пишет: «В 1990 году З. Чавчавадзе учреждает «Союз потомков российского дворянства»… А в 1995 году возглавляет правление «Высшего монархического совета». Затем автор статьи выстраивает невероятно запутанную цепочку совершенно вздорных умозаключений ради того, чтобы обосновать высосанный им из пальца тезис о том, что «чета Чавчавадзе, кичащаяся антисоветским «патриотизмом», предсказуемо вступает на зыбкую дорожку заигрывания с нацистским наследием». Оказывается «заигрывание с нацистским наследием» заключается всего лишь только в том, что З. М. Чавчавадзе «приХватизировал» название «Высший монархический совет» у какого-то деятеля, который много позже вместе с фюрером будет участвовать в мюнхенском пивном путче! Но где же тут элементарная логика, господин доктор политических наук?! Неужели вы всерьёз верите, что это достаточный аргумент?! А если даже допустить, что верите, то с какого бодуна пишете про «чету» Чавчавадзе?! Ведь я-то тут явно ни при чем, я же ничего ни у кого не «приХватизировала», поскольку ни в какой «Монархический совет» не входила!А вот как прокомментировал пассаж о «заигрывании с нацистским наследием» мой муж Зураб Михайлович Чавчавадзе:

«Если автор статьи хочет проследить какие-то мои симпатии к нацизму, то это бессмысленно, потому что я всегда ненавидел и ненавижу нацистов во всех их немецких, украинских и прочих воплощениях. Но я хорошо помню, как «шили» дела. Мой отец, русский гвардейский офицер, после Исхода из Отечества вступил в 1921 году в Константинополе в монархическую организацию «Кузьма Минин», просуществовавшую всего несколько месяцев. Но после возвращения из эмиграции на Родину ему «пришили» этот эпизод к пресловутой 58-й статье и объявили «врагом народа», в результате чего мы оказались в ГУЛАГе: он — в Инте, а мы — в казахстанской ссылке, где чудом выжили. Товарищ Павленко очень мне напоминает тех «фантазийно мысливших» следователей, которые фабриковали («шили») сотни тысяч политических дел, тоже нередко с нарушением элементарной логики. Неужели ему хочется возвращения тех времен? Я бы не хотел и не пожелал бы никому, в том числе и семье самого Павленко, как, впрочем, и всем копошащимся в нынешней «мути времени»…

А на самом деле решение восстановить «Высший монархический совет» принял не я, а всероссийский монархический съезд, состоявшийся в 1995 году в Москве и избравший меня председателем его правления, в которое вошли кинорежиссер Никита Михалков, писатель Владимир Солоухин и другие уважаемые люди, симпатизировавшие монархии.

Что же касается Российского дворянского собрания, то, будучи в 1990 году одним из его учредителей, я в 1994 году добровольно вышел из его состава.

Поэтому всё, о чём далее с такой «классовой ненавистью» и жаром В. Павленко пишет про «дворян» во главе с «четой Чавчавадзе», ни ко мне, ни тем более к моей жене, которая вообще никогда в Дворянском собрании не состояла, абсолютно никакого отношения не имеет. Смешно читать, как «21 марта 2013 (а я уже 19 лет как не вхожу в РДС! — З.Ч.) года РДС под предводительством четы Чавчавадзе собирает не где-нибудь, а в Государственной думе (кто их туда запустил?) сборище. В виде круглого стола под претенциозным и конъюнктурным девизом «Оценка роли большевиков и их лидеров в мировой и российской истории». Вероломная ложь, господин Павленко! Мы там не были и даже не знали об этом «сборище»!!!

Но дальше следует еще одно «политическое обвинение» В. Павленко: «В 2011—2013 годах г-да Чавчавадзе… тесно «нюхаются» с эмигрантским бомондом, который за прошедшие годы и поколения, в свою очередь, успел поступить в картотеку спецслужб Запада».

Трудно комментировать этот бред, но хочется спросить у господина Павленко: а как он узнал список тех людей из «эмигрантского бомонда», которые вошли в картотеки спецслужб Запада? Это сами спецслужбы предоставили ему эти сведения? За деньги? Или, может быть, за какие-нибудь услуги? Интересно! Очень хотелось бы получить ответ…

Но напомню, что с этим самым «эмигрантским бомондом», то есть с нашими соотечественниками за рубежом, лично встречался президент России В. Путин, и что в России регулярно проводятся съезды соотечественников. Но для Павленко это, наверное, не аргумент.

А что просто до слёз рассмешило нас в статье Павленко, так это утверждение, что мы с женой «отличились также рядом политических инициатив, в том числе письмом в адрес российских политиков, включая президента, с требованием проведения срочной декоммунизации за деньги, с разрушением мавзолея и утоплением праха Владимира Ленина. В случае успешного проведения предлагаемой мистерии в жизнь Чавчавадзе и компания обещали заплатить российскому руководству неопределенную, но на словах весьма крупную сумму денег».

Гениально! А кому конкретно мы пообещали передать денежку, вы не помните г-н Павленко? Неужели лично самому Владимиру Владимировичу?! А в каком водоёме собирались топить прах вождя мирового пролетариата, тоже не помните? Жаль! Потому что без такого рода подробностей сконструированная вами мистерия сильно отдаёт некоторой надуманностью.

И, наконец, несколько слов о гуляющей по интернету информации про моего родственника Георгия Николаевича Бен-Чавчавадзе, служившего в годы Второй мировой войны на Восточном фронте в рядах вермахта. Моя семья о нём ничего не знала. Он в 1918 году младенцем оказался в Киеве на руках у матери, овдовевшей после того, как там был расстрелян его отец — русский офицер князь Николай Чавчавадзе. Бедная женщина пыталась вырваться из страны, чтобы спасти ребёнка и себя. Кто-то помог ей сменить фамилию, приписав приставку «Бен», что, казалось, давало некоторую безопасность. Потом, когда по предательскому большевистскому Брест-Литовскому договору на Украину зашли германские войска, какой-то немец, познакомившись с ней, предложил ей руку и сердце, они поженились и уехали в Германию.

Там этот немец усыновил Георгия, но из уважения к памяти убитого большевиками отца сохранил за ним фамилию Чавчавадзе, хотя и обременённую несуразной приставкой «бен». Рос этот мальчик как немецкий гражданин и, естественно, оказался в рядах вермахта, поскольку проходил воинскую повинность к моменту начала Второй мировой войны (кстати, один из потомков Пушкина точно так же оказался мобилизованным в германскую армию). Так вот, вместо того чтобы спекулировать на этой печальной истории (а мне горько, что мой пусть и дальний, но всё равно родственник воевал против своей исторической родины), лучше бы задаться вопросом: а почему такое случилось? А потому что большевики убили князя Николая Чавчавадзе только за то, что он был русским офицером. И, как следствие, обрекли его осиротевшего сына на немецкое гражданство, лишив этого мальчика возможности влиться в славную череду воинов-Чавчавадзе, в течение многих веков доблестно защищавших Отечество на полях брани. И ответственность за трагедию этого «без вины виноватого» моего дальнего родственника я прямо и открыто возлагаю на преступную жестокость большевиков.

А г-ну Павленко хорошо было бы знать, что в Википедии есть любопытная статья про некоего Павленко — Ивана, тоже с добавленной к фамилии приставкой («Омельянович»). И он тоже воевал против своей исторической родины. Только он, в отличие от Георгия Николаевича Чавчавадзе, был предателем.

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Из этой фактуры какой-нибудь «интернет-киллер» тоже мог бы состряпать версию о родстве Владимира Павленко с нацистским преступником. Но до такой низости опускаться мы себе не позволим» .

Елена Николаевна Чавчавадзе: Вернёмся к статье В. Павленко. Очевидно, что все аргументы автора — стандартные, тенденциозные и поверхностные. Есть и грубые ошибки, непростительные для доктора политических наук. Например, он уверяет, что «монархистов в белых армиях контрразведка прессовала жестче, чем сторонников большевиков, а Ивану Ильину, в перезахоронение которого в России г-жа Чавчавадзе вложила немало усилий, принадлежит показательная характеристика «Белого движения» как совокупности «кадетско-октябристских верхов и эсеро-меньшевистских низов». Что касается контрразведки, то это полный бред, а по поводу слов якобы Ивана Ильина — великого русского философа, то вынуждена огорчить господина Павленко: их сказал не он, а генерал армии Врангеля Я. Слащёв, причем уже после возвращения в советскую Россию, явно желая понравиться новым властям. Но это не спасло его от смерти…

В статье В. Павленко адмирал Колчак по-большевистски назван «профессиональным душегубом», «кровавые репрессии которого как раз и развернули сибирское крестьянство в сторону советской власти». Но так ли это?

Посмотрим, однако, один основополагающий документ — постановление Совета народных комиссаров от 5 сентября 1918 года. Колчака еще нет на территории России, он только возвращается из дальних командировок. А большевики уже ясно заявляют, что «при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью… необходимо обеспечить Советскую республику от классовых врагов путём изолирования их в концентрационных лагерях… подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам…».

За этим постановлением о красном терроре последовал в сентябре 1918-го приказ о заложниках. «Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников. При малейшем движении в белогвардейской среде должен применяться безоговорочный массовый расстрел».

Ну и о чем тут можно дискутировать? Колчака, повторю, еще нет в России. А большевики дают и активно реализуют однозначную установку на массовые расстрелы и концлагеря.Мы делали фильм о новомучениках. Меня потрясла судьба первого священномученика, это протоиерей Иоанн Кочуров, который был расстрелян красногвардейцами в Царском Селе уже 13 ноября 1917-го за молебен и крестный ход об умиротворении вражды и розни. Убит без суда и следствия, на глазах у сына.

Владимир Владимирович Путин на встрече с представителями Общероссийского народного фронта сказал: «Ну, хорошо, сражались с людьми, которые воевали с советской властью с оружием в руках. А священников чего уничтожали? Только в 1918 году 3 тыс. священников расстреляли, а за десять лет — 10 тыс., на Дону там сотнями под лед пускали». Вот это мнение нашего президента.

Приведу также несколько обобщений из новой книги одного из экспертов фильма «Золото Колчака» — профессора В. Г. Хандорина «Мифы и факты о Верховном правителе России», которая вышла в прошлом году, рекомендую. Известный историк, автор нескольких монографий о Гражданской войне, пишет: «Надо помнить, что разгул насилия с обеих сторон периода Гражданской войны был следствием взаимного ожесточения.

Но если белогвардейские власти в лице их высших руководителей всё-таки старались ввести репрессии в какие-то рамки законности и пресекать злоупотребления, то советская власть своими актами всячески поощряла, выражаясь словами В. И. Ленина, «энергию и массовидность террора». И в этом принципиальная разница между красным и белым террором».

Также В. Г. Хандорин в этой работе отмечает, что «система заложничества, принятая у красных, у белых в централизованном виде отсутствовала». А единственный приказ колчаковского генерала С. Розанова, где говорилось о взятии заложников, был отменен по настоянию министра юстиции правительства А. В. Колчака. Просоветские историки даже, бывает, дают ссылки на несуществующие документы.

Материал В. Павленко сопровождает страшная фотография с подписью «Жертвы Колчака в Ново-Сибирске. 1919». Этот снимок в советские годы публиковался в книгах о Гражданской войне. Оказалось, это не «зверски замученные товарищи», как написано на фото, а расстрелянные мятежники одного из полков армии Колчака, которые подняли эсэровское восстание с целью перейти на сторону подступавших красных, передать им город и власть. Тоже трагедия Гражданской войны. Но это не мирные жители, среди них видны и те, кто обут в офицерские сапоги… И почему-то фото подписано «Ново-Сибирск», хотя до 1926 года город назывался Ново-Николаевск. Значит подпись сделана как минимум через 7 лет после события.

Современному читателю, часто вообще не знающему азов истории, советскому человеку, воспитанному на истории тех времён, как правило, очень трудно представить, понять обстановку Гражданской войны, соотношения сил. Кстати, у большинства сторонников коммунистических идей те демократы, которые пришли в 90-е годы и разрушили Советский Союз, ассоциируются с какими-то белыми. А, по сути-то, эти рьяные демократы начала 90-х годов напоминают именно большевиков по степени безжалостности ломки того, что им досталось.

Наши зрители, не зная истории Первой мировой войны, вообще не могут понять мотивацию Колчака, русских офицеров.

Эту мотивацию хорошо объяснил президент России В. В. Путин: «В 1918 году Россия заключила сепаратный мир с Германией и ее союзниками и спустя полгода оказалась в положении страны, которая проиграла проигравшему противнику».

В. Павленко без всяких сомнений твердит о «спасшем, на самом деле, страну от разорения Брестском мире». А историки считают, что именно Брест-Литовский сепаратный мир большевиков с Германией, по сути, измена, дал повод бывшим союзникам России начать интервенцию.

В. Павленко утверждает о «полной, можно сказать, марионеточной зависимости от Запада и его спецслужб самого адмирала». Но это тоже ложь. Историк П. Новиков говорит в фильме: «Колчак прекрасно понимает, что если союзники победят в Первой мировой войне, они предъявят России очень тяжёлые требования за нарушение обязательств не заключать сепаратный мир. И в этой связи он решает, как офицер, сделать всё возможное, чтобы нивелировать этот ущерб, предлагает, как частное лицо, свои военные услуги Антанте, предлагает отправиться на Месопотамский фронт…».

Исследователь Н. Кузнецов сообщает, что «не существует никаких документов о том, что Колчак там давал присягу, это, конечно, всё глупости… его английская служба закончилась, не начавшись».

Что касается командировки Колчака с другими морскими офицерами в Соединённые Штаты, о которой мы говорим в фильме и которая является основанием для выстраивания всевозможных инсинуаций, то уже миллион раз сказано — это была командировка, в которую был отправлен Колчак именно как выдающийся, мирового класса специалист по минному делу. И вовсе не для того, чтобы американцы водрузили флаг над проливами, а как раз наоборот! Это была возможность вместе с союзниками закончить войну победой, которая, если бы не Брестский предательский сепаратный мир, гарантировала бы России контроль и русский флаг над этими проливами, поскольку было подписано соответствующее соглашение, и Колчак об этом знал.

Победу в той войне просто украли не только у русского офицерства, а в целом у России.

Да, он поехал в США. Кстати говоря, после этой поездки он сделал вывод, что Америка воюет ради рекламы. Керенский просто боялся его, поэтому и послал его в Штаты. Хочу напомнить, что Керенский был не только членом Временного правительства, но и заместителем председателя Петроградского совдепа. Сам Колчак подробно рассказал о своей командировке в США на так называемых допросах у соратников большевиков — членов Политцентра в январе 1920 года. И совсем не нужно, как Павленко, цитировать суждения о той поездке рядового советолога-русофоба Джона Уорта.

Ведь и в годы Великой Отечественной США, Англия были нашими союзниками, и советские офицеры общались с ними. У многих наших военачальников, офицеров были английские и американские награды. Мы сейчас их обвиняем в этом, что ли? Была и знаменитая встреча на Эльбе. За что сейчас коммунисты в этом вопросе Колчака обвиняют — непонятно.

Забывая при этом, например, что при Ленине, по его указанию, в советской России была создана летная школа в Липецке для немецких летчиков, ведь тогда побеждённая Германия не имела права создавать свои вооружённые силы. Потом эти асы Люфтваффе бомбили наши города.

Я уж не говорю о том, что при Ленине сидел приехавший из Америки фармацевт Борис Рейнштейн, главный советник по мировой революции. Английский разведчик Джордж Хилл, по его признанию, помогал наркомвоенмору Льву Троцкому создавать военную разведку и Красную авиацию. Из Англии приехал тоже в 1917 году управляющий крупной английской торговой компании Яков Петерс, ставший вторым лицом в ведомстве «пролетарской расправы» — ВЧК. Под его руководством 70-летнего профессора Платонова обвинили в попытке реставрации монархии. Вам это ничего не напоминает, господин Павленко?

Интересно, что, работая с фотоматериалами, я никогда не встречала, чтобы у большевиков был какой-то плакат — «За Россию». Никогда. Только за мировую революцию или за 3-й Интернационал, в лучшем случае — «Вся власть трудовому народу». В то время как у белых — «За единую и неделимую Россию», это был главный политический постулат всего белого движения. Что у Деникина, что у Врангеля, что у Колчака. Они-то все прекрасно знали, кто такие большевики, как и на чьи деньги они въехали в Россию во время войны через территорию врага в «опломбированном» вагоне. Это сегодня говорят — покажите расписку Ленина, где он взял деньги. Но Ленин закончил всё-таки царский университет, и он, как юрист, прекрасно понимал, что такое расписка, поэтому в финансовых делах у него всегда были посредники.Приведу сейчас несколько документов из книги «Германия и революция в России. 1915−1918 гг. Документы из архива Министерства иностранных дел Германии», изданной в Лондоне в 1958 году и переизданной на русском языке Фундаментальной библиотекой общественных наук Академии наук СССР. Серьезное издание для спецхрана.

Вот эти документы:

«Статс-секретарь офицеру связи Министерства иностранных дел в Штаб Главнокомандующего. Телеграмма № 925. 3 декабря 1917 г.

Только тогда, когда большевики стали получать от нас постоянные денежные поступления по разным каналам и под разными пометками, они смогли основать свой главный орган, «Правду», для проведения активной пропаганды и ощутимо расширить первоначально узкую основу их партии.

Кюльман».

«Офицер связи Министерства иностранных дел в Имперском суде в Министерство иностранных дел. Телеграмма №551. 21 апреля 1917.

У Верховного командования Армии есть следующее сообщение для политического отдела в Генштабе в Берлине:

Штайнвакс отправил следующую телеграмму из Стокгольма 17 апреля 1917 года: «Въезд Ленина в Россию оказался успешным. Он работает в точности так, как мы хотим»

«Грюнау, Посол в Москве в Министерство иностранных дел. Телеграмма №122. 16 мая 1918 г.

Однако буду Вам очень признателен, если Вы проинструктируете меня должным образом по поводу того, целесообразно ли при данных обстоятельства тратить больше денег, и по поводу того, какую сторону поддерживать в случае падения большевиков.

Мирбах»

«Статс-секретарь послу в Москве Телеграмма №I2I. Берлин, 18 мая 1918.

Пожалуйста, тратьте крупные суммы денег, поскольку в наших интересах чтобы большевики остались у власти.

Кюльман».

Такие вот документы!

И помощь американских интервентов красным партизанам Сибири уже никто не оспаривает из серьёзных местных историков. Не верите — поинтересуйтесь, как бы это ни казалось невероятным. Да «союзники» кому угодно помогут, лишь бы не было «единой и неделимой» России!

В Томске сидел приехавший из США большевик Краснощёков, рядом был эсэр Колосов, оба родных брата Якова Свердлова, один — банкир Вениамин Свердлов, ставший сразу в России замнаркома путей сообщения, другой — Зиновий Пешков, был разведчиком, ближайшим помощником французского генерала Жанена. Это был адский клубок! Кстати, почти все, кто участвовал в борьбе против Колчака, были впоследствии осуждены Советской властью как враги народа и расстреляны.

Вот мы приводим документ со словами Грейвса — это не какой-то советолог Уорт, это реальный командующий экспедиционного американского корпуса в Сибири и на Дальнем Востоке, и они постоянно контактировали с Политцентром. Грейвс пишет члену Политцентра Колосову: «Продержитесь во Владивостоке 48 часов и ваше дело выиграно — прибудут наши суда с Филиппин и обеспечат вам успех. Свяжитесь с большевиками — без них Америка не мыслит будущего правительства России».

Колчак скажет о союзниках-интервентах, которые появились в Сибири задолго до него: «Это не было помощью России. Всё имело глубоко оскорбительный и глубоко тяжёлый характер для русских. Вся интервенция мне представлялась в форме установления чужого влияния на Дальнем Востоке».

Историк Н. Кузнецов говорит в нашем фильме о Колчаке: «Он уже, конечно, понимал, что становится фактически заложником союзников, но он категорически отверг все варианты ухода в Монголию или, к примеру, спасения его одного, без тех чинов, которые находились с ним в его поезде. И с горечью, по свидетельству очевидцев, он в этот момент сказал: «продадут меня эти союзнички». Вот это русский офицер! И погиб достойно, что признавали даже враги».

Но только не полковник запаса В. Павленко.

В финале нашего фильма А. Мосякин констатирует: «Золотом Колчака побеждённая Антантой Германия рассчитывалась по репарациям. В итоге Антанта, не сумев получить золото Колчака непосредственно у Колчака, получила потом его через большевиков. Вот что получилось. Другая часть золота Колчака ушла в Соединённые Штаты Америки… Вывезя золото Российской Империи в западные банки, большевики спасли свою власть. А адмирал Колчак, который хотел сохранить это золото для России, как и целостность России, был принесён в жертву».

Вот итог фильма, результат многолетней работы многих людей.

В откликах на свои работы о революции в России я сразу вижу определённую заданность, видимо, существует определённая группа людей, нанятых кем-то, я догадываюсь кем, которые заранее уже пишут, например, что я продалась Америке. Это после предыдущего фильма «Революция. Западня для России», где рассказывается об американском следе, но, правда, в связи не с белыми, а как раз с большевиками. И в этом фильме полностью переворачиваются пропагандистские штампы.

Когда же патриоты-коммунисты, которым дорога Россия, поймут, что те, кто вступал в партию в окопах Сталинграда в 1942, и международные аферисты и дельцы, прибывшие к нам в 1917 с несколькими паспортами в кармане и влившиеся в народную толпу, — это совсем разные люди. Что пролетарий, вопреки Карлу Марксу, имеет свое Отечество.

Нельзя не согласиться с мнением историка В. Г. Хандорина, который пишет с горечью о сегодняшней ситуации в изучении нашего прошлого: «Документы эти в подавляющей массе давно рассекречены — казалось бы, работай и исследуй. Чем и заняты добросовестные историки. Но при этом снятие цензуры на любые публикации привело к парадоксальному эффекту — активному сочинению и тиражированию новых мифов. Причём безнаказанность в данном вопросе привела к тому, что их сочинители отбросили уже всякие понятия о приличии. Не гнушаясь ничем, в угоду своей идеологии они уже не просто замалчивают «неудобные» для них документы и повторяют фальсификации своих предшественников советских времён, но и изобретают совершенно невероятные новые небылицы… Увы, такие деяния по нашему законодательству до сих пор неподсудны, и единственный способ борьбы с ними — это разоблачение с опорой на исторические документы».

Сам распространитель таких небылиц В. Павленко бодро завершает свою статью витиеватым пассажем: «Кому государственное ТВ показало очередной фальсификат? Сложно сказать. Пресловутая «партия телевизора» не проиграла «партии холодильника», она просто обнулилась, превратившись в «партию интернета», в которой сегодня доминируют отнюдь не колчаковские, а советские настроения».

Но кто же на самом деле доминирует сегодня в «партия телевизора» и «партии интернета»? Вот объективные данные о показе документального фильма «Золото Колчака» по каналу «Россия 1», причем в не очень удобное ночное время с воскресенья на понедельник. Фильм оказался в «зелёной зоне» по свидетельству шеф-редактора телеканала «Россия 1» Людмилы Романенко. Специалисты знают, что это означает лидерство по количеству зрителей на всех каналах в этот период времени. В цифрах смотревших фильм ненамного уступил даже предшествовавшей ему популярной программе В. Соловьева.

Кстати говоря, огромное число зрителей было у фильма и на канале «Россия 24», который провел два показа накануне, даже без объявления в программе — 1 миллион 400 тысяч зрителей.

Также отметим, что фильм выложен на сайтах телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» на Ютьюбе. Смотрим данные на 21 марта: «Россия 24» — 83 947 просмотров. Лайков — 823, дислайков — 210. Лайков почти в 4 раза больше!

«Россия 1» — 82 267 просмотров. 828 — лайков, 150 — дислайков. Лайков более чем в пять раз больше.

Так что народ ценит документы и факты, а не ложь, клевету, обвинения и угрозы. Последний аккорд в статье В. Павленко — цитата из В. Высоцкого: «Расклад не тот, и номер не пройдет!». Вот именно, расклад совсем не тот, которого хотелось бы господину Павленко.