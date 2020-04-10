В России больных COVID-19 начали лечить плазмой крови доноров

Популярные новости
ВОЗ: маски нужны больным коронавирусом и ухаживающим за ним людям
Пандемия коронавируса SARS-CoV-2, затронувшая уже 204 мировых субъекта, вызвала скачок спроса на маски – как готовые, так и самодельные. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения...
Как не платить кредит при коронавирусе в России, возможно это или нет
Пандемия коронавирусной инфекции стала причиной того, что многие страны решили ввести строгие меры для борьбы с данным заболеванием. Российская Федерация не стала исключением...
Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 8 апреля 2020 года?
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что около 185 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением на территории Российской Федерации из-за подозрения на заражение COVID-19. Кроме того,...
Какой Церковный праздник сегодня, 4 апреля
Представители духовенства в четвертый день апреля отмечают сразу несколько церковных праздничных событий. В этом материале верующие могут ознакомиться со всеми церковными событиями подробнее. Церковные...
Почему часы Путина отставали во время видеообращения к нации
После обращения Владимира Путина к россиянам в интернете начали активно обсуждать один довольно интересный момент – отставали часы на его руке. В интернете...