Живущие в Италии украинцы создали петицию против российских медиков

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Какого числа отмечается Лазарева суббота в 2020 году
В канун Вербного воскресенья православные вспоминают великое чудо, что явил людям Господь, когда воскресил праведного Лазаря на четвертый день после его смерти. Этот праздник...
Солнечные батареи: как это работает
Самым экологически чистый источник получения электричества на сегодняшний день считаются солнечные батареи. За последние десять лет они стали очень популярными во всем мире, что...
Сколько больных и умерших от коронавируса в России на 06.04.2020
На территории Российской Федерации уже более пяти тысяч зараженных вирусом COVID-19. Более сорока человек погибли из-за осложнений на фоне вируса. Несмотря на все...
Когда будет Вербное воскресенье в 2020 году в России, подскажет церковный календарь
В апреле православный христиане отпразднуют несколько важных дней. Одним из них является Вербное воскресенье, сразу после которого начинается Страстная седмица. Церковный календарь подскажет,...
Зачем из России вывозят золото, или Почему резко выросли поставки драгметалла в Лондон?
Объем продаж российского золота за границу в 2019 году подскочил в восемь раз, достигнув отметки в 5,7 миллиарда долларов. Практически весь желтый драгметалл...