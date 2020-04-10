Пациентов с коронавирусом сжигали заживо в крематориях Уханя

Некоторое время назад была опубликована статья о том, что в крематориях Уханя заживо сжигали тех пациентов, которые были безнадежно больны коронавирусом, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на BREITBART NEWS.Жители Уханя неоднократно слышали жуткие крики, которые доносились со стороны печей похоронного бюро. Часть пациентов, которые проходили лечение в местных больницах, рассказывали о том, что еще живых людей клали сразу в мешки для тел. Данная информация может оказаться ложной, ведь на самом деле Китай никак не отреагировал на подобные слухи. Но многие говорят о том, что персонал больниц выбирал более старых пациентов, которые вряд ли смогли бы пережить заболевание и отправляли их живыми в мусоросжигательные заводы. За счет этого удавалось освободить места для новых зараженных. В некоторых источниках даже можно найти показания свидетелей. К примеру, человек по имени Ма, рассказывал о том, что многие жители действительно слышали крики. В крематорий отправляли только тяжело больных пациентов, которые, скорее всего, в скором бы времени скончались. Из-за огромного количества погибших, многие крематории не справлялись с нагрузкой и в результате закрывались. Позже владельцы заводов рассказывали, что они помещали сразу несколько тел в одну камеру для сжигания, чтобы справиться со своей работой. Неоднократно встречались заявления от родственников, которым выдавали пепел умерших, в которых указывалось, что они находили в останках посторонние предметы, которые точно не принадлежат их родным.