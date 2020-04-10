Филарет рассказал о том, кто виноват в пандемии коронавируса

Филарет рассказал о том, кто же на самом деле виноват в том, что по всему миру начала распространяться опасная болезнь, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Он говорит о том, что виноваты во всем грешники. Именно из-за них вирус забирает огромное количество жизней в разных странах мира. Данное заявление Филарет сделал на одном из своих служений. Стоит отметить, что некоторое время назад он винил во всем представителей ЛГБТ-сообществ.Священник рассказывал о том, что практически каждый человек постоянно говорит о карантине, но практически никто не говорит о том, кто же на самом деле виноват в эпидемии. Причиной этого есть то, что все люди согрешили и выбрали неправильный путь. В связи с этим Господь наказывает человечество. Это нужно для того, чтобы люди отказались от своей прошлой жизни и перестали грешить в дальнейшем. Одновременно с этим Филарет также назвал то условие, при соблюдении которого распространение по миру коронавируса прекратится. После того, как люди покаются в содеянном, все прекратится, ведь Бог может сделать даже то, что кажется нереальным. Священник добавил, что Господь долго терпит, но потом очень жестоко наказывает, чтобы люди прочувствовали это не только физически, но и душой. При этом Филарет все же призвал граждан соблюдать карантин и установленные правительством ограничения.