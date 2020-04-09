Bloomberg: Власти Турции запретили бизнесменам использовать дешёвые кредиты для покупки долларов

Финансовый регулятор страны обратился к банкам с просьбой более тщательно рассматривать новые заявки на кредит, чтобы убедиться, что они не пойдут на несущественные виды коммерческой деятельности, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Издание напоминает, что во время валютного кризиса, разразившегося в 2018 году, возникли слухи, что многие турецкие граждане воспользовались доступностью дешёвых кредитов, предлагаемых государственными банками, для покупки активов в иностранной валюте и биткойнах. В прошлом месяце правительство объявило, что удвоило размер гарантийного фонда государственного заимствования до 50 млрд лир (7,4 млрд долларов) в качестве залога, чтобы помочь компаниям, испытывающим трудности с финансированием взять ссуду до 500 млрд лир.

Отмечается, что турецкая лира в этом году потеряла 12% своей стоимости, подешевев на 11% в 2019 году. В среду курс лиры упал на 0,3% — до 6,77 за доллар, приблизившись к самым низким уровням, зафиксированным со времени валютного кризиса в августе 2018 года.

Вместе с тем турецкие государственные банки пытаются удовлетворить основной спрос на заимствования со стороны потребителей и предприятий в этом году, однако валютные резервы Центрального банка резко сократились, что вызывает опасения, что лира может ослабнуть ещё больше.

По данным Bloomberg, новое постановление также призвано пресечь арбитражные операции на оффшорном рынке, где процентные ставки на займы в лирах намного выше, чем по кредитам, предлагаемым банками.

В статье указывается, что годовая процентная ставка овернайт, которую иностранцы готовы взять в долг и продать её в будущем, выросла до 69%. Между тем, банки в Турции предлагают некоторые кредиты по однозначным процентным ставкам.