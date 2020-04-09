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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/464/10974464/RIAN_3109934.HR-pic905-895x505-8246.jpg" alt="ЕС получит €500 млрд для поддержания экономики в условиях пандемии" /></p> <p>

Финансовый совет министров еврозоны согласовал план поддержки экономики ЕС более чем на €500 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя Еврогруппы Мариу Сентену.

Отмечается, что план поддержки европейской экономики на 500 млрд евро был успешно согласован.

«Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров», — заявил представитель.

Ранее 8 апреля Еврогруппа длительное время не могла согласовать бюджет для помощи союзу на фоне пандемии коронавируса. Накануне утверждения плана переговоры длились более 16 часов.

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