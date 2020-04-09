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Президент России Владимир Путин и принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд во время…

Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/855/12463855/RTS2K4DK-pic905-895x505-19085.jpg" alt="Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу на 2,5 млн б/с" /></p> <p>

Россия и Саудовская Аравия решили сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Согласно документу, страны сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки от 11 млн б/с.

Ранее агентство заявляло, что существует два сценария по сокращению добычи нефти. Первый сценарий предполагает уменьшение добычи на 10 миллионов баррелей в день, а второй — на 11 миллионов.

В четверг, 9 апреля, состоялась встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции, где участники заседания обсудили сокращение добычи энергоносителей. Ранее глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что от решения РФ и Саудовской Аравии может зависеть ситуация на нефтяных рынках. Он предполагал, что страны смогут договориться и стабилизировать ситуацию на рынках.

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