Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

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Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, 12 декабря 2019
Кадр из видео/Department of Defense
США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
«Администрация оценивает возможность продления ДСНВ, учитывая те угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, меняющуюся обстановку в области безопасности и заявление РФ о том, что у нее нет предварительных условий для продления», — заявили в Госдепе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продление договора СНВ-3 зависит от позиции Соединенных Штатов по данному вопросу. Он также отметил, что СНВ-3 остается единственным документом по ограничению вооружений подобного рода и важен для благополучия всей планеты.
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