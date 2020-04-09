Трамп порадовался за Бориса Джонсона и пожелал ему выздоровления

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Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Борис Джонсон во время встречи в штаб-квартире…
Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп порадовался за премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого перевели из реанимации в палату. Об этом он написал в своем Twitter.
«Хорошие новости: премьер-министр Борис Джонсон только что был переведен из отделения интенсивной терапии», — написал Трамп.
Американский лидер также пожелал британскому премьеру выздоровления.
Впервые Джонсон объявил о заболевании 27 марта. Он самоизолировался в своем доме, но после ухудшения самочувствия был помещен в одну из инфекционных больниц.
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