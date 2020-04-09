Вандалы написали «смерть оккупантам» на памятнике советским воинам в Болгарии

Фото: «Добрич Онлайн»

В болгарском городе Добрич вандалы написали «смерть оккупантам» на памятнике советским воинам. Об этом сообщает портал Добрич Онлайн.

Кроме того, на памятнике появились надписи «смерть СССР» и «смерть коммунизму». Полиция заявила, что возбуждено дело, преступников объявили в розыск. Памятник Советской армии, известный также как Алеша, был поставлен в городском парке в конце 50-х годов в знак благодарности Красной армии за ее решающую роль в победе над Третьем Рейхом во Второй мировой войне.

Посольство России в Болгарии выразило возмущение в Facebook. Оно охарактеризовало случившееся как «кощунственный акт вандализма». Дипломаты также отметили, что глумление над памятью советских воинов выглядит особенно циничным в год празднования 75-летия Победы.

В октябре 2019 года в Чехии неизвестные разрисовали краской памятник Красной армии. Вандалы облили постамент памятника красной краской, а также нанесли на него надписи.