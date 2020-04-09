ФАС захотела заморозить индексацию цен на газ для населения

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На время пандемии коронавируса Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хочет заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС направила письмо правительству России с просьбой о временной заморозке тарифов в связи с активным распространением Covid-19. В ведомстве также отметили, что при разработке новых тарифов будут учитываться основные параметры прогноза Минэкономразвития на период до 2024 года.

В ФАС заявили, что индексирование цен на газ рассчитывается ежегодно, ввиду чего 7 апреля стало известно, что готов проект документа об индексации оптовой цены на газ. В нем предложили повысить цены на газ для населения на три процента с 1 июля. Стоимость газа для других потребителей предлагается повысить на 2,99 процента. В проекте также указали примерную оптовую стоимость газа в зависимости от региона.

Ранее 9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты. ФАС заявила об усилении мониторинга за ценообразованием социально значимых товаров, в том числе проверит завышение цен на имбирь, лимоны и чеснок.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч. 76 человек с коронавирусом умерли, 698 — выздоровели.