Назван новый способ поднять цены на нефть

Фатих БирольФото: Mohammed Ameen / Reuters

Новым способом поднять цены на нефть до приемлемых уровней может стать желание стран-импортеров нарастить свои стратегические запасы. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает Reuters.

Он не исключил, что такая тенденция начнется в ближайшее время, но усомнился, что восстановление нефтяных котировок будет быстрым. По мнению Бироля, даже при восстановлении спроса и росте мировой экономики на прежний уровень нефть вернется не сразу.

В четверг, 9 апреля, состоится встреча в формате ОПЕК+, на котором может быть принято решение об ограничении добычи нефти на десять или более миллионов баррелей в сутки. В ожидании соглашения стоимость сырья выросла на 4 процента. Марка Brent торгуется на уровне 34 долларов за баррель.

Перед началом заседания параметры соглашений, которые предложат странам, держались в секрете. Также нерешенными оставались множество противоречий между крупнейшими экспортерами.

Саудовская Аравия и Россия считают обязательным участие в сделке США, однако Вашингтон отказывается вступать в соглашение и угрожает односторонними мерами, в том числе санкциями в отношении России. Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого уровня добычи отсчитывать сокращение, поскольку в апреле многие страны ОПЕК резко нарастили добычу.

На фоне полной неопределенности министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане предсказывает провал переговоров. Однако Саудовская Аравия, похоже, уверена в успехе, поскольку государственный инвестиционный фонд начал спешно скупать подешевевшие акции европейских нефтяных компаний.