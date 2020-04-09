Оперштаб РТ сообщил о новом фейке, связанном с открытием объектов в республике

Оперштаб РТ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о распространяемой в социальных сетях недостоверной информации, касающейся поэтапного открытия объектов в республике.

«В социальных сетях „гуляет“ документ, в котором якобы прописан график поэтапного открытия объектов в республике. Это чистой воды фейк! Очередная попытка ввести людей в заблуждение. Призываем жителей республики внимательно относиться к информации сомнительных источников. Оставайтесь, пожалуйста, дома! Берегите себя! Нам важно ваше здоровье!» — говорится в сообщении.

Ранее генпрокуратура РФ заблокировала паблик «ВКонтакте», призывающий игнорировать самоизоляцию.

Общее число зараженных на сегодняшний день в России составляет 10 131 человек, умерли 76. Выздоровели и выписаны из больниц 698.