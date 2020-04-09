ТОП-5 вещей которых боится коронавирус, как защитить себя и свою семью

Многие микробиологи и вирусологи неустанно говорят о том, что новый тип коронавируса COVID-19 не является чем-то исключительным. Однако, как видят рядовые граждане нашей планеты, повальная пандемия показывает иное — в нем все-таки что-то не так.

Наступление жаркой поры не сможет остановить распространения COVID-19. Об этом заявили представители ВОЗ. А это значит, что пандемия продолжиться и нам все-таки придется привыкать к этой грустной реальности. Может показаться, что шансов избежать заражений нет. Но это не совсем так. Есть ТОП-5 важных вещей, которые помогут вам и вашим близким избежать инфицирования.

Мифы и ложные представления о COVID-19

Пандемия коронавируса не угасает. А вместе с ним растет и волна предположений о том, чего боится коронавирус и что поможет от него защититься. Однако не все «методы» являются действенными. Некоторые из них могут напротив нести в себе опасность.

Способность задержать дыхание на 10 секунд и больше, не вызывая кашля или чувства дискомфорта, НЕ ОЗНАЧАЕТ отсутствия заболевания коронавирусом (COVID-19) или другой легочной болезнью.

Наиболее частыми симптомами COVID-19 являются сухой кашель, утомляемость и повышенная температура тела. Некоторые болеют COVID-19 в более тяжелой форме, такой как пневмония. Наиболее точным способом подтверждения заражения вирусом, вызывающим COVID-19, является лабораторный тест. Подтвердить заражение с помощью вышеописанного дыхательного упражнения невозможно, что может привести к опасным последствиям.

Регулярное промывание носа солевым раствором защитит от заражения новым коронавирусом

Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет. По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.

Горячая ванна не поможет против новой коронавирусной инфекции

Прием горячей ванны не спасет от заражения COVID-19. Нормальная температура тела держится в пределах от 36,5°C до 37°C независимо от температуры воды в ванне или душе. Напротив, принятие слишком горячей ванны может нанести вред и вызвать ожоги. Лучший способ защититься от COVID-19 – частое мытье рук. Это позволит уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже, и избежать заражения в случае прикосновения к глазам, рту или носу.

Воздействие на организм солнца или температуры свыше 25o C НЕ ЯВЛЯЕТСЯ средством предотвращения заболевания коронавирусом (COVID-19)

COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода. Страны с жарким климатом также сообщают о случаях заболевания COVID-19. Чтобы защитить себя, необходимо часто и тщательно мыть руки и не прикасаться к глазам, рту и носу.

Обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью позволяет уничтожить новый коронавирус (nCoV)

Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (т.е. глазам, ротовой полости). Следует помнить, что как спирт, так и хлорная известь, могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей, но использовать их необходимо в соответствующих случаях и с соблюдением правил.

Для защиты от новой коронавирусной инфекции существует целый ряд профилактических мер. Для начала необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Как защитить себя и свою семью от COVID-19, чего боится вирус

В декабре 2019 года в китайском многомиллионом городе Ухань зафиксировали случаи заболеваний пневмонии нового типа. Были госпитализированы 27 человек, однако через несколько недель количество зараженных в Китае превысило 600 человек, 17 из которых скончались. Уже в январе ВОЗ объявило о чрезвычайной ситуации, а с приходом весны представители ВОЗ заявили — планету накрывает пандемия.

Коронавирусы передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому медики не устают напоминать о том, что во время пандемии не стоит без необходимости долго оставаться в местах скопления людей. Кроме этого, важно применять средства индивидуальной защиты и тщательно следить за своей гигиеной.

Что родители могут сделать:

попросить детей не подходить ближе чем на 1,5 метра к людям, которые кашляют, чихают или у которых жар;

напоминать детям об обязательном мытье рук перед приемом пищи и после посещения уборной (мыть руки нужно не менее 20 секунд или использовать дезинфицирующие средства для рук);

попросить детей воздержаться от приема пищи из общих упаковок или посуды (орешки, чипсы, печенье и другие снеки), куда многие погружают руки;

просить детей избегать приветственных объятий и рукопожатий, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется;

ужесточить требования к влажной уборке помещений, очистки и дезинфекции объектов, затрагиваемых большое количество людей, проветривать помещения;

важно избегать мест массового скопления людей.

ТОП-5 вещей, которых боится COVID-19

Вода

Достаточное количество жидкости в организме помогает победить любые вирусы, и коронавирус — не исключение. Вода уменьшает способность попадания вируса в легкие. Но самое главное в борьбе с инфекцией — увлажнение слизистых. Поэтому важно увлажнять воздух в помещении.

Высокая температура

Для гибели вируса на продуктах и овощах важно делать термическую обработку продуктов. Также не забывайте мыть руки горячей водой не менее 20-30 секунд.

Антисептики

Если нет возможности помыть руки, воспользуйтесь антисептиком. Протирайте поверхности и вещи, которых вы часто касаетесь.

Дистанция

Коронавирус не способен далеко перемещаться в воздухе. Но все же наилучший способ — сидеть дома и не позволять вирусу распространяться.

Иммунитет

В группе риска заболевания коронавирусом пожилые люди, люди с хроническими болезнями и люди с пониженным иммунитетом. Карантин — время, когда вы можете наладить свой сон, постараться питаться правильно, кушать фрукты и овощи, делать домашние тренировки.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф