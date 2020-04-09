Из каких средств будет выплачиваться пособие на детей до 3 лет из-за коронавируса в 2020 году

В информационном пространстве появились разъяснения по поводу поручения президента, связанного с начислением 5 000 рублей в адрес семей, воспитывающих детей до 3 лет. Дело в том, что Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Журналисты разобрались, из каких средств будет выплачиваться пособие на детей до трех лет и сможет ли оно уменьшить материнский капитал. Также в материале отмечено, какие подробности, связанные с новой помощью, уже известны.

Кто получит пособие на детей до 3 лет в России

Лидер Российской Федерации подписал указ, фигурирующий в реестре под номером 249 (название документа – «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»). Подписание состоялось 7 апреля 2020 года. В документе отмечено, что на новые выплаты могут рассчитывать те семьи, которые имеют (ранее имели) право на меры государственной поддержки, зафиксированные в ФЗ под номером 256 от 29 декабря 2006 года (конкретно речь идёт про материнский капитал).

Рассчитывать на выплаты могут семьи, независимо от того, израсходовали они средства с соответствующего сертификата, или нет. Дело в том, что для реализации нового вида помощи деньги будут взяты из федерального бюджета. Это говорит о том, что материнский капитал власти уменьшать не планируют. Также во внимание не принимается, остались ли у семьи средства в его рамках. На сайте Пенсионного фонда отмечено, что при определении права на другие меры соцпомощи вышеупомянутая выплата, составляющая 5 000 на ребёнка до трёх лет, не учитывается.

Как и где оформить помощь на ребенка в 5 000 рублей в 2020 году

Средства передадут на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Начислять их будут за 3 месяца:

апрель; май; июнь.

В пресс-центре Пенсионного фонда подчеркнули, что оформить специальное заявление, без которого получение средств невозможно, получится до 1 октября 2020 года. Даже при оформлении документа в крайние сроки средства будут переданы за апрель, май и июнь. Оформить заявление можно на сайте ПФ РФ. Позже такая функция появится и на портале Госуслуг.

В указе, подписанном лидером Российской Федерации, отмечено, что заниматься реализацией осуществления ежемесячных выплат будет Пенсионный фонд. Помощь начисляется детям, имеющим гражданство страны. Рассчитывать на выплаты могут семьи, которым предоставили право на получение материнского капитала в мае или июне (до 1 июля 2020 года).