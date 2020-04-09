Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 10 апреля 2020 года?

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Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 10 апреля 2020 года?

Процент летальных исходов от коронавируса у детей невероятно мал, а инкубационный период заболевания чаще всего составляет два дня, однако он может доходить и до десяти, Об этом сообщили сотрудники Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые предоставили новые рекомендации по COVID-19.

«Болезнь у самых маленьких жителей России протекает более гладко, тогда как у взрослых все не так хорошо. Развитие вирусной пневмонии у детей не характерно, симптомы менее выражены, летальные исходы – чрезвычайно редкое событие», – говорится в документе.

Стоит отметить, что как у взрослых, так и у малышей, доминируют лихорадка и респираторный синдром, однако гораздо меньше выражены лимфопения и воспалительные маркеры. Вирус регистрируют также у детей, которые только появились на свет, однако внутриутробная передача заразы еще не доказана.

Вы можете прочитать последние новости по коронавирусу по этой ссылке.

Где и сколько заболевших коронавирусом в России 10 апреля

  • На территории Российской Федерации зафиксировано 10 131 случаев инфицирования, 1 1459 случаев заболевания за сутки. 698 человек вылечились, 76 пациентов погибли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 10 апреля 2020 года?

Регионы c выявленными новыми случаями заражения CoVid-19 с 8 по 9 апреля:

  • Алтайский край — 6
  • Башкортостан — 4
  • Белгородская область — 4
  • Брянская область — 1
  • Владимирская область — 2
  • Волгоградская область — 9
  • Вологодская область — 4
  • Воронежская область — 8
  • Дагестан — 1
  • Еврейская АО — 3
  • Забайкальский край — 1
  • Карачево-Черкесская республика — 2
  • Кемерово — 2
  • Краснодарский край — 24
  • Красноярский край — 7
  • Ленинградская область — 32
  • Липецк — 18
  • Москва — 694
  • Московская область — 95
  • Мурманск — 25
  • Новосибирск — 2
  • Нижегородская область — 24
  • Омская область — 1
  • Оренбург — 8
  • Пенза — 1
  • Приморье — 7
  • Бурятия — 11
  • Республика Марий Эл — 26
  • Республика Калмыкия — 4
  • Республика Коми — 18
  • Республика Ингушетия — 48
  • Республика Хакасия — 1
  • Санкт-Петербург — 34
  • Саратов — 1
  • Сахалинская область — 5
  • Северная Осетия — 6
  • Свердловская область — 5
  • Смоленская область — 4
  • Тамбовская область — 6
  • Тверская область — 4
  • Томск — 1
  • Тульская область — 5
  • Мордовия — 7
  • Крым — 1
  • Ростов — 2
  • Рязань — 15
  • Хабаровский край — 13
  • Чеченская республика — 8
  • Ямало-Ненецкий АО — 11
  • Якутия — 1

Коронавирус в России, последние новости на 10 апреля 2020 года

Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 10 апреля 2020 года?

  • В Ставрополе и Хабаровском крае обнаружили первые случаи смерти от вируса COVID-19. Общее количество погибших в России составляет 76 человек.
  • Оперативный штаб сообщил о первых вылечившихся в Кабардино-Балкарской и Калмыцкой республике, а также в Севастополе. На сегодня в РФ насчитывается 598 вылечившихся от COVID-19.
  • На территории столицы погибли еще семь пациентов, у которых ранее обнаружили вирус COVID-19.
  • В Чите начали производить свыше 800 медицинских масок в день.
  • Глава российского государства 8 апреля обратился к гражданам с важным сообщением.
  • В Нью-Йорке осталось 80 российских граждан, которые не смогли вылететь и остались на территории Соединенных Штатов.
  • Поднебесная доставила в Россию посылки с необходимыми медикаментами для борьбы с вирусом.

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Представители Министерства здравоохранения РФ выпустили пятую версию методических рекомендаций по противодействию COVID-19. Министерство привело несколько этиотропных препаратов, которые рекомендуется использовать в комбинации для лечения COVID-19.

Речь идет о следующих лекарствах:

  • хлорохине,
  • гидроксихлорохине,
  • лопинавире+ритонавире,
  • азитромицине (в комбинации с гидроксилорохином),
  • препаратах интерферонов.

Кроме того, на стадии клинических испытаний находятся:

  • умифеновир,
  • ремдесивир,
  • фавипиравир.

«Согласно опубликованным данным,все указанные медицинские препараты, которые вы можете увидеть в перечисленном списке, также могут применяться для того, чтобы лечить инфицированных COVID-19 пациентов. Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применением допустимо по решению медицинской комиссии в установленном порядке, в случае, если потенциальная польза для пациента превышает риск их применения», – такое сообщение было опубликовано ведомством.

Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 10 апреля 2020 года?

В РФ начали лечить COVID-19 переливанием крови переболевших

На территории Российской Федерации прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от COVID-19. О новом способе лечения инфекции рассказала заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, в столице уже 11 вылечившихся от вируса COVID-19 стали донорами. Переливание сделали семи пациентам городских клиник.

Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 10 апреля 2020 года?

«Мы постоянно следим за разработками коллег за рубежом, аналогичные исследования успешно проходят в КНР, Германии и Америке. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией COVID-19», – подчеркнула заместитель мэра.

Минздрав назвал распространенные симптомы коронавируса

Повышение температуры при COVID-19 проявляется в более чем 90% случаев, кашель – в 80%, об этом заявили представители Министерства здравоохранения России.

«Если человек заболевает COVID-19, то он испытывает следующие симптомы: повышение температуры тела, кашель, одышку, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке», – заявили сотрудники Минздрава.

Отметим, что инфицированные меньше всего испытывают симптомы заложенности в грудной клетке (более 20 процентов). Ведомство отметило, что боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита – все это может быть симптомами заболевания китайским вирусом.