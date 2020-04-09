Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 10 апреля 2020 года?

Процент летальных исходов от коронавируса у детей невероятно мал, а инкубационный период заболевания чаще всего составляет два дня, однако он может доходить и до десяти, Об этом сообщили сотрудники Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые предоставили новые рекомендации по COVID-19.

«Болезнь у самых маленьких жителей России протекает более гладко, тогда как у взрослых все не так хорошо. Развитие вирусной пневмонии у детей не характерно, симптомы менее выражены, летальные исходы – чрезвычайно редкое событие», – говорится в документе.

Стоит отметить, что как у взрослых, так и у малышей, доминируют лихорадка и респираторный синдром, однако гораздо меньше выражены лимфопения и воспалительные маркеры. Вирус регистрируют также у детей, которые только появились на свет, однако внутриутробная передача заразы еще не доказана.

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Где и сколько заболевших коронавирусом в России 10 апреля

На территории Российской Федерации зафиксировано 10 131 случаев инфицирования, 1 1459 случаев заболевания за сутки. 698 человек вылечились, 76 пациентов погибли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Регионы c выявленными новыми случаями заражения CoVid-19 с 8 по 9 апреля:

Алтайский край — 6

Башкортостан — 4

Белгородская область — 4

Брянская область — 1

Владимирская область — 2

Волгоградская область — 9

Вологодская область — 4

Воронежская область — 8

Дагестан — 1

Еврейская АО — 3

Забайкальский край — 1

Карачево-Черкесская республика — 2

Кемерово — 2

Краснодарский край — 24

Красноярский край — 7

Ленинградская область — 32

Липецк — 18

Москва — 694

Московская область — 95

Мурманск — 25

Новосибирск — 2

Нижегородская область — 24

Омская область — 1

Оренбург — 8

Пенза — 1

Приморье — 7

Бурятия — 11

Республика Марий Эл — 26

Республика Калмыкия — 4

Республика Коми — 18

Республика Ингушетия — 48

Республика Хакасия — 1

Санкт-Петербург — 34

Саратов — 1

Сахалинская область — 5

Северная Осетия — 6

Свердловская область — 5

Смоленская область — 4

Тамбовская область — 6

Тверская область — 4

Томск — 1

Тульская область — 5

Мордовия — 7

Крым — 1

Ростов — 2

Рязань — 15

Хабаровский край — 13

Чеченская республика — 8

Ямало-Ненецкий АО — 11

Якутия — 1

Коронавирус в России, последние новости на 10 апреля 2020 года

В Ставрополе и Хабаровском крае обнаружили первые случаи смерти от вируса COVID-19. Общее количество погибших в России составляет 76 человек.

Оперативный штаб сообщил о первых вылечившихся в Кабардино-Балкарской и Калмыцкой республике, а также в Севастополе. На сегодня в РФ насчитывается 598 вылечившихся от COVID-19.

На территории столицы погибли еще семь пациентов, у которых ранее обнаружили вирус COVID-19.

В Чите начали производить свыше 800 медицинских масок в день.

Глава российского государства 8 апреля обратился к гражданам с важным сообщением.

В Нью-Йорке осталось 80 российских граждан, которые не смогли вылететь и остались на территории Соединенных Штатов.

Поднебесная доставила в Россию посылки с необходимыми медикаментами для борьбы с вирусом.

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Представители Министерства здравоохранения РФ выпустили пятую версию методических рекомендаций по противодействию COVID-19. Министерство привело несколько этиотропных препаратов, которые рекомендуется использовать в комбинации для лечения COVID-19.

Речь идет о следующих лекарствах:

хлорохине,

гидроксихлорохине,

лопинавире+ритонавире,

азитромицине (в комбинации с гидроксилорохином),

препаратах интерферонов.

Кроме того, на стадии клинических испытаний находятся:

умифеновир,

ремдесивир,

фавипиравир.

«Согласно опубликованным данным,все указанные медицинские препараты, которые вы можете увидеть в перечисленном списке, также могут применяться для того, чтобы лечить инфицированных COVID-19 пациентов. Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применением допустимо по решению медицинской комиссии в установленном порядке, в случае, если потенциальная польза для пациента превышает риск их применения», – такое сообщение было опубликовано ведомством.

В РФ начали лечить COVID-19 переливанием крови переболевших

На территории Российской Федерации прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от COVID-19. О новом способе лечения инфекции рассказала заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, в столице уже 11 вылечившихся от вируса COVID-19 стали донорами. Переливание сделали семи пациентам городских клиник.

«Мы постоянно следим за разработками коллег за рубежом, аналогичные исследования успешно проходят в КНР, Германии и Америке. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией COVID-19», – подчеркнула заместитель мэра.

Минздрав назвал распространенные симптомы коронавируса

Повышение температуры при COVID-19 проявляется в более чем 90% случаев, кашель – в 80%, об этом заявили представители Министерства здравоохранения России.

«Если человек заболевает COVID-19, то он испытывает следующие симптомы: повышение температуры тела, кашель, одышку, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке», – заявили сотрудники Минздрава.

Отметим, что инфицированные меньше всего испытывают симптомы заложенности в грудной клетке (более 20 процентов). Ведомство отметило, что боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита – все это может быть симптомами заболевания китайским вирусом.