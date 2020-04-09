Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 10 апреля 2020 года?

Процент летальных исходов от коронавируса у детей невероятно мал, а инкубационный период заболевания чаще всего составляет два дня, однако он может доходить и до десяти, Об этом сообщили сотрудники Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые предоставили новые рекомендации по COVID-19.
«Болезнь у самых маленьких жителей России протекает более гладко, тогда как у взрослых все не так хорошо. Развитие вирусной пневмонии у детей не характерно, симптомы менее выражены, летальные исходы – чрезвычайно редкое событие», – говорится в документе.
Стоит отметить, что как у взрослых, так и у малышей, доминируют лихорадка и респираторный синдром, однако гораздо меньше выражены лимфопения и воспалительные маркеры. Вирус регистрируют также у детей, которые только появились на свет, однако внутриутробная передача заразы еще не доказана.
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Где и сколько заболевших коронавирусом в России 10 апреля
- На территории Российской Федерации зафиксировано 10 131 случаев инфицирования, 1 1459 случаев заболевания за сутки. 698 человек вылечились, 76 пациентов погибли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Регионы c выявленными новыми случаями заражения CoVid-19 с 8 по 9 апреля:
- Алтайский край — 6
- Башкортостан — 4
- Белгородская область — 4
- Брянская область — 1
- Владимирская область — 2
- Волгоградская область — 9
- Вологодская область — 4
- Воронежская область — 8
- Дагестан — 1
- Еврейская АО — 3
- Забайкальский край — 1
- Карачево-Черкесская республика — 2
- Кемерово — 2
- Краснодарский край — 24
- Красноярский край — 7
- Ленинградская область — 32
- Липецк — 18
- Москва — 694
- Московская область — 95
- Мурманск — 25
- Новосибирск — 2
- Нижегородская область — 24
- Омская область — 1
- Оренбург — 8
- Пенза — 1
- Приморье — 7
- Бурятия — 11
- Республика Марий Эл — 26
- Республика Калмыкия — 4
- Республика Коми — 18
- Республика Ингушетия — 48
- Республика Хакасия — 1
- Санкт-Петербург — 34
- Саратов — 1
- Сахалинская область — 5
- Северная Осетия — 6
- Свердловская область — 5
- Смоленская область — 4
- Тамбовская область — 6
- Тверская область — 4
- Томск — 1
- Тульская область — 5
- Мордовия — 7
- Крым — 1
- Ростов — 2
- Рязань — 15
- Хабаровский край — 13
- Чеченская республика — 8
- Ямало-Ненецкий АО — 11
- Якутия — 1
Коронавирус в России, последние новости на 10 апреля 2020 года
- В Ставрополе и Хабаровском крае обнаружили первые случаи смерти от вируса COVID-19. Общее количество погибших в России составляет 76 человек.
- Оперативный штаб сообщил о первых вылечившихся в Кабардино-Балкарской и Калмыцкой республике, а также в Севастополе. На сегодня в РФ насчитывается 598 вылечившихся от COVID-19.
- На территории столицы погибли еще семь пациентов, у которых ранее обнаружили вирус COVID-19.
- В Чите начали производить свыше 800 медицинских масок в день.
- Глава российского государства 8 апреля обратился к гражданам с важным сообщением.
- В Нью-Йорке осталось 80 российских граждан, которые не смогли вылететь и остались на территории Соединенных Штатов.
- Поднебесная доставила в Россию посылки с необходимыми медикаментами для борьбы с вирусом.
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Представители Министерства здравоохранения РФ выпустили пятую версию методических рекомендаций по противодействию COVID-19. Министерство привело несколько этиотропных препаратов, которые рекомендуется использовать в комбинации для лечения COVID-19.
Речь идет о следующих лекарствах:
- хлорохине,
- гидроксихлорохине,
- лопинавире+ритонавире,
- азитромицине (в комбинации с гидроксилорохином),
- препаратах интерферонов.
Кроме того, на стадии клинических испытаний находятся:
- умифеновир,
- ремдесивир,
- фавипиравир.
«Согласно опубликованным данным,все указанные медицинские препараты, которые вы можете увидеть в перечисленном списке, также могут применяться для того, чтобы лечить инфицированных COVID-19 пациентов. Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применением допустимо по решению медицинской комиссии в установленном порядке, в случае, если потенциальная польза для пациента превышает риск их применения», – такое сообщение было опубликовано ведомством.
В РФ начали лечить COVID-19 переливанием крови переболевших
На территории Российской Федерации прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от COVID-19. О новом способе лечения инфекции рассказала заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, в столице уже 11 вылечившихся от вируса COVID-19 стали донорами. Переливание сделали семи пациентам городских клиник.
«Мы постоянно следим за разработками коллег за рубежом, аналогичные исследования успешно проходят в КНР, Германии и Америке. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией COVID-19», – подчеркнула заместитель мэра.
Минздрав назвал распространенные симптомы коронавируса
Повышение температуры при COVID-19 проявляется в более чем 90% случаев, кашель – в 80%, об этом заявили представители Министерства здравоохранения России.
«Если человек заболевает COVID-19, то он испытывает следующие симптомы: повышение температуры тела, кашель, одышку, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке», – заявили сотрудники Минздрава.
Отметим, что инфицированные меньше всего испытывают симптомы заложенности в грудной клетке (более 20 процентов). Ведомство отметило, что боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита – все это может быть симптомами заболевания китайским вирусом.