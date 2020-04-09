Власти Алтайского края готовят новый налог малого бизнеса разгар пандемии коронавируса

Правительство Алтайского края готовит проект закона об установлении на территории региона «налога на профессиональный доход» — налога на доходы самозанятых и предпринимателей, не имеющих наемных рабочих. Любопытно, что о подготовке нового сбора власти упомянули, говоря о мерах поддержи малого и среднего предпринимательства в условиях ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Сообщение опубликовано на сайте краевого Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В тексте упоминается, что текущие ограничительные меры в значительной степени осложнили деятельность предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. В связи с этим власти как на региональном, так и федеральном уровнях принимают пакеты мер, которые бы помогли бизнесу пережить эти непростые времена. Правительство РФ уже предусмотрело: перенос уплаты налогов, перенос сроков арендной платы, льготные кредиты с нулевой ставкой на выплату заработной платы работникам, предоставление кредитных каникул, автоматическое продление лицензий и прочих разрешительных документов, временный мораторий на банкротство и начисление пени по коммунальным платежам и т.д. Краевые власти со своей стороны предложили: мораторий на проверки субъектов МСП за исключением случаев, когда речь идет о жизни и здоровье граждан, временную отсрочку по уплате арендных платежей для малого и среднего бизнеса, которые арендуют государственное или муниципальное имущество, упрощение взаимодействия с «Алтайским фондом микрозаймов» на льготных условиях и т.п.

Как отмечается в сообщении, меры поддержки могут дополняться и адаптироваться с учетом «меняющейся экономической и эпидемиологической ситуациями». Именно в этом контексте упоминается новый налог для самозанятых, проект закона о котором готовят в региональном правительстве. В скором времени его должно рассмотреть Алтайское Заксобрание. Отметим, что накануне алтайские депутаты разрешили себе принимать законы методом опросного голосования, не собирая сессии во время режим ЧС и повышенной готовности. Такой формат работы исключает открытую дискуссию по спорным законопроектам и, по мнению наблюдателей, создает риск нарушения принципа открытости. Не исключено, что законопроект о налогообложении самозанятых станет один из первых проектов, которые депутаты примут «скрытно».

Как сообщается на официальном сайте ФНС РФ, налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Изначально его действие распространялось исключительно на 23 пилотных региона, в число которых Алтайский край не входил. Предприниматели и самозанятые граждане, в соответствии с разъяснениями налоговиков, должны будут уплачивать со своих доходов от профессиональной деятельности налог в размере 4-6 %.