Ученые определили, кто послужил причиной сильной вспышки коронавируса в Нью-Йорке

Ученые, исследовавшие сильную вспышку коронавируса нового типа в Нью-Йорке, нашли ей объяснение: главную роль сыграли пациенты, прилетевшие из Европы. Об этом сообщает Bloomberg.

Исследователи проанализировали геном вируса на 75 образцах, и более чем две трети случаев относятся к привезенным из Европы. Удалось даже установить, откуда именно: это Великобритания, Франция, Австрия и Нидерланды.

Таким образом оказалось, что закрытие авиасообщения с Китаем не было достаточной мерой. Однако, подчеркнули авторы исследования, оно было необходимо: часть случаев заражения относилась к пациентам, приехавшим с тихоокеанского побережья США или напрямую из Азии.

Нью-Йорк – главный очаг болезни COVID-19 в США. На сам город приходится более 4,5 тысячи летальных исходов, еще несколько сотен смертей от пневмонии нового типа зафиксировано в соседних с ним городах одноименного штата.

Всего в настоящий момент в США зафиксировано более 431 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 14, 7 тысячи человек, вылечились – 23,8 тысячи.