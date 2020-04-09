Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату

close
Andrew Couldridge/Reuters
Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.
Ранее министр иностранных дел Доминик Рааб заявлял, что Джонсону становится лучше и «он делает позитивные шаги».
Как уточняется, в настоящее время Джонсона вывели из реанимации и перевели в палату.
Впервые Джонсон объявил о заболевании 27 марта. Он самоизолировался в своем доме, однако после ухудшения самочувствия был госпитализирован в одну из инфекционных больниц.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Борис Джонсон продолжает оставаться в реанимации
— Состояние Бориса Джонсона улучшается, но он все еще в реанимации
— Путин пожелал Джонсону победить коронавирус
Источник