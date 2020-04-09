Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

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Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции в своей резиденции в Ново-Огарево, 3…

Alexei Druzhinin/Kremlin via Reuters

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел РФ — начальника следственного департамента министерства внутренних дел РФ», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что два заместителя начальника следственного департамента МВД задержаны по делу о получении взятки в размере 10 млн руб. за перевод под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альберта Худояна.

Сообщалось, что офицеры МВД Александр Краковский и Александр Бирюков ввели в заблуждение замглавы ведомства Александра Романова.

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