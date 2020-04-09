Чеснаков объяснил сближение Мишустина с «Единой Россией»

Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему премьер-министр РФ Михаил Мишустин идет на сближение с партией «Единая Россия».

«Единая Россия» играет для власти в целом и для правительства особую роль — во-первых, это главный политический столп всей Системы управления. Партия власти цементирует и стабилизирует публичную основу российского политического режима. Во вторых, правительство и институционально и персонально тесно связано с партией, благодаря которой принимаются все законы. Так исторически сложилось. И эффективно работало и при премьере Путине и при премьере Медведеве», — заявил эксперт.

По его словам, очевидно, что для премьера Мишустина также «Единая Россия» не чужая — а теперь, когда он выполняет еще и роль руководителя антикризисного штаба — комиссии по борьбе с последствиями пандемии коронавируса это важно вдвойне. Взаимодействие с «Единой Россией» для премьера становится еще более важной и приоритетной задачей, добавил он.

«Что касается перспектив, то разумеется, для того, чтобы все решения, которые принимались федеральной исполнительной властью быстро и надежно выполнялись, как с точки зрения борьбы с пандемией коронавируса, так и в будущем, для решения новых задач — правительству нужно взаимодействовать с фракцией ЕР в Госдуме и особенно с политическим руководством и аппаратом всей партии», — подчеркнул Чеснаков. Он отметил, что ЕР представлена во всех законодательных собраниях, главы большей части регионов сегодня возглавляют региональные отделения, и в этой связи правительство не может не работать с Генсоветом ЕР.

«Думаю, что процесс сближения между правительством Мишустина и партией объективно в интересах обеих сторон и будет ускоряться», — резюмировал политолог.

Ранее премьер-министр Мишустин заявил, что кабмин поддерживает предложения «Единой России».

«Я думаю, что буквально днями мы примем соответствующие решения, поддерживая эти предложения. Наша общая задача – сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами» — отметил он.

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