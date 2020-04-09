Украинцы начали судиться с правительством из-за жесткого карантина

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Окружной административный суд Киева получил 11 исков по обжалованию постановления правительства о введении ограничений во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает агенство «Українські Новини».

Все иски были поданы в период с 6 по 9 апреля. Украинцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты постановления, так и целиком весь документ.

В частности, истцы оспаривают жесткие карантинные меры: запрет посещения парков и скверов, регулярных пассажирских перевозок, а также работы общепита. Сейчас суд решает вопрос об открытии производств.

С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 1892 человека, 57 умерли, 45 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,5 миллиона человек; более 91 тысячи скончались, 345 тысяч излечились.