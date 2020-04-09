Россиянка рассказала о методах борьбы с коронавирусом в европейской стране

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Живущая в Австрии россиянка рассказала, какими методами европейцам удалось победить коронавирус. Своими наблюдениями в четверг, 9 апреля, она поделилась с «Лентой.ру».

Так, по ее словам, карантинные меры были очень жесткими: всем обязательно нужно было надевать маски и перчатки, нельзя было собираться компаниями больше пяти человек и передвигаться по улице без крайней необходимости.

«Австрия одна из первых европейских стран, где рост заболевших стал стабилен, именно потому что соблюдались эти жесткие меры, принятые почти месяц назад», — пояснила она, добавив, что в стране уже не наблюдается никакой паники.

Кроме того, по ее словам, многие россияне не стали улетать из Австрии, поскольку считают ее более безопасной. «Из моих знакомых никто не подавал на возврат, потому что мы, видимо, скорее вернемся к нормальной жизни, чем это произойдет в России, к сожалению», — уточнила девушка.

Россиянка также рассказала, что правительство планирует скоро открыть небольшие магазины, а затем офисы, рестораны и отели. «Границы будут открыты по плану, которые есть сейчас, в середине июня», — заключила она.

В марте живущая в китайском Шанхае россиянка описала ситуацию в стране после пандемии коронавируса. «Все китайцы выходят, наряжаются. У нас работают уже теперь все заведения, а не отдельные бары и рестораны. Жизнь кипит. Но, к примеру, школы и вузы еще закрыты», — сообщила она.