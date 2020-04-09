Житель Альметьевска привез коронавирус из Москвы

Симптомы заболевания у заразившегося коронавирусом альметьевца появились спустя несколько дней после возвращения из Москвы, рассказала начальник юго-восточного отделения роспотребнадзора Ирина Хайруллина во время традиционного прямого эфира в «Инстаграме» с главой Альметьевского района Тимуром Нагумановым.

Первые силы в районе были брошены на ограничение перемещений и контактов людей, прибывших из стран Европы, где наблюдается повышенная эпидемиологическая ситуация, заметила Хайруллина. Но, как оказалось, не стоило упускать из виду и ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве. Пациент с подтвержденным коронавирусом, который сейчас находится в госпитале, развернутом на база альметьевского онкодиспансера, почувствовал симптомы бронхита через несколько дней после возвращения из столицы. Мужчина проходит лечение, но не нуждается в ИВЛ.

Хайруллина добавила, что все граждане с симптомами ОРВИ обязаны обследоваться по месту жительства. Также, по ее словам, провериться можно и по желанию. Нагуманов поправил коллегу: «Не хватает мощностей, чтобы всех желающих обследовать. Обследуются только те, кто имеют показания».

Помимо этого в районе находятся три человека с предварительно сомнительным анализом. Соблюдать обязательный карантин обязаны 119 человек, вернувшихся из-за рубежа. Всего на начало эпидемии коронавируса их было 1 489. 24 человека соблюдают карантин, так как имели контакт с зараженными. Глава района подчеркнул, что за помощью обращаются все граждане, имеющие симптомы ОРВИ или пневмонии.

Напомним, в Татарстане за последние сутки обнаружили 9 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.