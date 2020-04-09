Лучший квас по версии Росконтроля

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Лучший квас по версии Росконтроля

Не так давно сотрудники Yandex провели опрос, который показал, что большая часть жителей Российской Федерации отдает предпочтение окрошке на квасе. Наступил момент, когда нужно узнать, что же продают в российских магазинах, какой это на самом деле квас, и чем отличается от других. Росконтроль – это некоммерческая организация, которая поставила перед собой цель содействовать продовольственной безопасности на территории РФ.

В проверке качества кваса приняли участие несколько лабораторий, лучшие отечественные научные институты, а также общества защиты прав потребителей. Представители Росконтроля провели закупки выбранной категории товаров, а также начали проводить исследования. После проведенных исследований был составлен определенный рейтинг, а лучшим товарам вынесли соответствующую оценку.

Что такое квас?

Известно, что квас является напитком, который очень любили готовить древние славяне. Легкий напиток с приятной кислинкой готовят на основе брожения, в качестве основных ингредиентов используют муку и солод.

Лучший квас по версии Росконтроля

Издревле на Руси различали сваренный и простой квас. Сваренный был вполне себе крепким, можно сказать, что это был спиртной напиток наподобие медовухи или же браги. Второй без опасения можно было давать детям и представительницам слабого пола в положении, ведь его крепость не превышала 1,20. Современный квас также считают безалкогольным, его крепость находится в промежутке от 0,70 до 2,60. Это немного больше, чем в кефире.

Лучший квас по итогам проверки Росконтроля

В лаборатории доставили сразу семь образов пастеризованного кваса от таких брендов, как «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Большую часть напитков из этого перечня сотрудники Росконтроля проверили ранее, а именно – «Лидский», «Суздальские напитки», «Букет Чувашии». Как новички, так и опытные бренды, принимавшие участие в эксперименте, допустили одну грубую ошибку. В маркировке всех образцов не было никакой информации о том, содержится ли в напитке консервант диоксида серы. Данная добавка способна вызвать у некоторых проявление непереносимости, поэтому ее обязательно нужно указывать в маркировке. За такое нарушение весь квас попал в список товаров с замечаниями. Других нарушений требований безопасности в проверенном квасе не обнаружили.

Лучший квас по версии Росконтроля

Рейтинг по вкусу

Сразу стоит отметить, что не только вино, а также другие более богатые и изысканные напитки достойны того, чтобы люди описывали их вкус и делали рейтинги. Специальная комиссия оценила вкус вышеперечисленных брендов кваса и поставила им свои оценки по 15-бальной шкале. Спойлер: 15 баллов нет ни у одного из брендов.

  • 14 баллов из 15 возможных получили «Очаковский», «Русский дар» и «Никола». Первые два обладают полным вкусом, при употреблении чувствуешь тонну сброженного напитка. Более того, у «Русского дара» еще и кислинка имеется. У «Николы» кисло-сладкий вкус, однако аромат у него простой.
  • 13,5 баллов получил квас «Лидский», его вкус оценили как чистый, с хлебными тонами и кислинкой.
  • 12,5 баллов получили «Вятский квас» и «Суздальские напитки». У них банальный вкус.
  • Меньше всего баллов удостоился «Букет Чувашии» – 12. Эксперты заявили, что это абсолютно простой вкус и аромат.

Каким должен быть качественный квас?

Интересно, что натуральный квас готовится из так называемого квасного сусла, он состоит из ячменного или же ржаного солода. Напиток обязаны долгое время сбраживать в естественных условиях, производитель не должен применять углекислый газ. Также запрещено использовать искусственные добавки. Стоит упомянуть, что производство кваса по ТУ путем не естественного сбраживания, а газирования – это не нарушение закона, однако не стоит рассчитывать на получение государственного Знака качества. Дело в том, что Роскачество предъявляет повышенные требования к натуральности продукта.

Стоит также обратить на другие показатели качества напитка – это органические кислоты и концентрация летучих веществ. Данные компоненты вырабатываются только в процессе брожения напитка. Если производитель поленился и только смешал ингридиенты, искусствено газируя квас, то самого «кваса» в нем нет. Львиная доля сухого вещества в квасе регламентирована ГОСТом. Если данный показатель значительно ниже нормы – это значит, что производитель сэкономил на сырье, он использовал концентрат квасного сусла, а не само сусло.

Лучший квас по версии Росконтроля

Дело в том, что в настоящем квасе должны присутствовать следы технологических дрожжей, например, хлебопекарных или пивных. Если же в продукте мы видим совершенной иной тип дрожжей, к примеру, плесневых грибов, то это является грубейшим нарушением. Также в квасе должна быть слабая доля алкоголя, а если быть точнее – не более 1,2 процентов. Если данный показатель превышает норму, то это говорит о том, что производитель допустил нарушение. Если вы приобрели «безалкогольный квас», то перед вами не исконно русский напиток, а слегка подкрашенная газировка.