Какие регионы не заражены коронавирусом в России на сегодня, 9 апреля

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mavit
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Какие регионы не заражены коронавирусом в России на сегодня, 9 апреля

Коронавирусная инфекция продолжает распространятся по территории России. Оперштабом названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом, а так же те территории, куда COVID-19 пока еще не добрался.

Пандемия COVID-19 каждый день пополняет свою статистику. К сожалению, в России количество зараженных и умерших так же продолжает расти с каждым днем. На сегодня, 9 апреля, по всей стране зарегистрирован 10131 случай заражения COVID-19 в 81 регионе. За последние сутки в РФ медики выявили 1459 случаев заражения (рекордный показатель) в 50 регионах. От осложнений скончались 76 человек, прирост смертности + 13 человек.

Не все российские регионы пали жертвами COVID-19, в каких регионах нет коронавируса

Только четыре региона Российской Федерации пока чисты от коронавирусной инфекции. Как долго они смогут оставаться чистыми от заразы — пока не ясно.

В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости. Смертельная инфекция до сих пор не добралась до Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Тувы и Чукотки.

Где и сколько инфицированных в России на сейчас, статистика

В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом. За сутки зафиксировано 40 случаев, что вдвое больше, чем сутками ранее, а общее число зараженных выросло с 57 до 97. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает «Интерфакс».

О заражении прихожан религиозной организации Российской церкви христиан веры евангельской (РЦХВЕ) «Пробуждение» стало известно ранее. Пастор церкви Михаил Бирюков рассказывал, что один из членов общины встретил в аэропорту Шереметьево мать и брата, вернувшихся из Испании, которые оказались заражены коронавирусом.

После этого верующий, вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции, пришел на богослужение, а затем в баню, после чего инфекция начала распространяться. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, они находятся в специальном изолированном корпусе Брянской областной больницы.

Какие регионы не заражены коронавирусом в России на сегодня, 9 апреля

Распространение COVID-19 по субъектам России

по состоянию на 8 апреля
*основной источник: стопкоронавирус.рф
Субъект федерации Случаев Выздор. Скончалось Активных
81 из 85 8672 586 63 8014
Москва 5841 270 31 5539
Московская область 549 50 10 487
Санкт-Петербург 329 32 2 293
Республика Коми 119 1 3 116
Ленинградская область 94 2 0 92
Краснодарский край 85 15 1 69
Нижегородская область 80 13 0 66
Брянская область 57 0 0 57
 Свердловская область 56 25 0 31
Тульская область 54 4 0 50
Республика Бурятия 54 9 1 44
Пензенская область 52 1 1 50
Калининградская область 49 9 0 40
 Ивановская область 47 1 0 46
Липецкая область 44 5 0 39
Республика Дагестан 44 4 0 40
 Мурманская область 43 2 0 41
 Республика Татарстан 41 10 0 31
Ханты-Мансийский АО — Югра 41 3 0 38
Республика Марий Эл 40 0 0 40
Ямало-Ненецкий АО 41 0 0 41
Красноярский край 39 6 0 33
Ставропольский край 39 5 0 34
Воронежская область 33 9 0 24
Пермский край 32 6 2 24
Рязанская область 32 3 0 29
Челябинская область 32 4 0 28
Вологодская область 27 0 0 27
Волгоградская область 26 2 0 24
Саратовская область 26 1 0 23
Республика Ингушетия 25 0 0 25
Хабаровский край 24 3 1 20
Архангельская область 24 3 0 21
Кабардино-Балкарская Республика 23 1 0 22
Республика Крым 23 6 0 17
Оренбургская область 22 1 1 20
Чеченская Республика 22 15 1 6
Ростовская область 21 0 0 21
Тамбовская область 21 3 0 18
Кировская область 20 7 0 13
Алтайский край 18 0 0 18
Белгородская область 18 1 0 17
Самарская область 18 9 0 9
Тюменская область 18 2 0 16
Республика Башкортостан 16 5 0 11
Республика Саха (Якутия) 16 7 0 9
Омская область 15 0 0 15
Приморский край 15 2 2 11
Республика Калмыкия 15 2 0 13
Республика Северная Осетия — Алания 15 0 1 14
Чувашская Республика 15 1 0 14
Владимирская область 14 0 1 13
Иркутская область 14 0 2 12
Псковская область 14 3 2 9
Новосибирская область 13 2 0 11
Республика Адыгея 13 0 0 13
Республика Мордовия 13 3 0 10
Орловская область 12 3 0 9
Тверская область 12 2 0 10
Калужская область 11 2 0 9
Сахалинская область 11 4 0 7
 Ярославская область 11 2 0 9
Курская область 10 0 0 10
Костромская область 9 2 1 6
Удмуртская Республика 9 3 0 6
Кемеровская область 7 2 0 5
 Смоленская область 7 0 0 7
Еврейская автономная область 6 0 0 6
Республика Хакасия 6 1 0 5
Карачаево-Черкесская Республика 5 0 0 5
 Астраханская область 5 0 0 5
Новгородская область 5 0 0 5
Севастополь 5 2 0 3
 Амурская область 4 0 0 4
 Забайкальский край 4 1 0 3
Томская область 4 1 0 3
Ульяновская область 4 1 0 3
Курганская область 3 1 0 2
 Камчатский край 2 0 0 2
 Республика Карелия 2 0 0 2
Магаданская область 1 0 0 1

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф