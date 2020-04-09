Какие регионы не заражены коронавирусом в России на сегодня, 9 апреля

Коронавирусная инфекция продолжает распространятся по территории России. Оперштабом названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом, а так же те территории, куда COVID-19 пока еще не добрался.

Пандемия COVID-19 каждый день пополняет свою статистику. К сожалению, в России количество зараженных и умерших так же продолжает расти с каждым днем. На сегодня, 9 апреля, по всей стране зарегистрирован 10131 случай заражения COVID-19 в 81 регионе. За последние сутки в РФ медики выявили 1459 случаев заражения (рекордный показатель) в 50 регионах. От осложнений скончались 76 человек, прирост смертности + 13 человек.

Не все российские регионы пали жертвами COVID-19, в каких регионах нет коронавируса

Только четыре региона Российской Федерации пока чисты от коронавирусной инфекции. Как долго они смогут оставаться чистыми от заразы — пока не ясно.

В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости. Смертельная инфекция до сих пор не добралась до Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Тувы и Чукотки.

Где и сколько инфицированных в России на сейчас, статистика

В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом. За сутки зафиксировано 40 случаев, что вдвое больше, чем сутками ранее, а общее число зараженных выросло с 57 до 97. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает «Интерфакс».

О заражении прихожан религиозной организации Российской церкви христиан веры евангельской (РЦХВЕ) «Пробуждение» стало известно ранее. Пастор церкви Михаил Бирюков рассказывал, что один из членов общины встретил в аэропорту Шереметьево мать и брата, вернувшихся из Испании, которые оказались заражены коронавирусом.

После этого верующий, вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции, пришел на богослужение, а затем в баню, после чего инфекция начала распространяться. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, они находятся в специальном изолированном корпусе Брянской областной больницы.

Распространение COVID-19 по субъектам России по состоянию на 8 апреля

*основной источник: стопкоронавирус.рф Субъект федерации Случаев Выздор. Скончалось Активных 81 из 85 8672 586 63 8014 Москва 5841 270 31 5539 Московская область 549 50 10 487 Санкт-Петербург 329 32 2 293 Республика Коми 119 1 3 116 Ленинградская область 94 2 0 92 Краснодарский край 85 15 1 69 Нижегородская область 80 13 0 66 Брянская область 57 0 0 57 Свердловская область 56 25 0 31 Тульская область 54 4 0 50 Республика Бурятия 54 9 1 44 Пензенская область 52 1 1 50 Калининградская область 49 9 0 40 Ивановская область 47 1 0 46 Липецкая область 44 5 0 39 Республика Дагестан 44 4 0 40 Мурманская область 43 2 0 41 Республика Татарстан 41 10 0 31 Ханты-Мансийский АО — Югра 41 3 0 38 Республика Марий Эл 40 0 0 40 Ямало-Ненецкий АО 41 0 0 41 Красноярский край 39 6 0 33 Ставропольский край 39 5 0 34 Воронежская область 33 9 0 24 Пермский край 32 6 2 24 Рязанская область 32 3 0 29 Челябинская область 32 4 0 28 Вологодская область 27 0 0 27 Волгоградская область 26 2 0 24 Саратовская область 26 1 0 23 Республика Ингушетия 25 0 0 25 Хабаровский край 24 3 1 20 Архангельская область 24 3 0 21 Кабардино-Балкарская Республика 23 1 0 22 Республика Крым 23 6 0 17 Оренбургская область 22 1 1 20 Чеченская Республика 22 15 1 6 Ростовская область 21 0 0 21 Тамбовская область 21 3 0 18 Кировская область 20 7 0 13 Алтайский край 18 0 0 18 Белгородская область 18 1 0 17 Самарская область 18 9 0 9 Тюменская область 18 2 0 16 Республика Башкортостан 16 5 0 11 Республика Саха (Якутия) 16 7 0 9 Омская область 15 0 0 15 Приморский край 15 2 2 11 Республика Калмыкия 15 2 0 13 Республика Северная Осетия — Алания 15 0 1 14 Чувашская Республика 15 1 0 14 Владимирская область 14 0 1 13 Иркутская область 14 0 2 12 Псковская область 14 3 2 9 Новосибирская область 13 2 0 11 Республика Адыгея 13 0 0 13 Республика Мордовия 13 3 0 10 Орловская область 12 3 0 9 Тверская область 12 2 0 10 Калужская область 11 2 0 9 Сахалинская область 11 4 0 7 Ярославская область 11 2 0 9 Курская область 10 0 0 10 Костромская область 9 2 1 6 Удмуртская Республика 9 3 0 6 Кемеровская область 7 2 0 5 Смоленская область 7 0 0 7 Еврейская автономная область 6 0 0 6 Республика Хакасия 6 1 0 5 Карачаево-Черкесская Республика 5 0 0 5 Астраханская область 5 0 0 5 Новгородская область 5 0 0 5 Севастополь 5 2 0 3 Амурская область 4 0 0 4 Забайкальский край 4 1 0 3 Томская область 4 1 0 3 Ульяновская область 4 1 0 3 Курганская область 3 1 0 2 Камчатский край 2 0 0 2 Республика Карелия 2 0 0 2 Магаданская область 1 0 0 1

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф