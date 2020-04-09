Какие регионы не заражены коронавирусом в России на сегодня, 9 апреля

Коронавирусная инфекция продолжает распространятся по территории России. Оперштабом названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом, а так же те территории, куда COVID-19 пока еще не добрался.
Пандемия COVID-19 каждый день пополняет свою статистику. К сожалению, в России количество зараженных и умерших так же продолжает расти с каждым днем. На сегодня, 9 апреля, по всей стране зарегистрирован 10131 случай заражения COVID-19 в 81 регионе. За последние сутки в РФ медики выявили 1459 случаев заражения (рекордный показатель) в 50 регионах. От осложнений скончались 76 человек, прирост смертности + 13 человек.
Не все российские регионы пали жертвами COVID-19, в каких регионах нет коронавируса
Только четыре региона Российской Федерации пока чисты от коронавирусной инфекции. Как долго они смогут оставаться чистыми от заразы — пока не ясно.
В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости. Смертельная инфекция до сих пор не добралась до Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Тувы и Чукотки.
Где и сколько инфицированных в России на сейчас, статистика
В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом. За сутки зафиксировано 40 случаев, что вдвое больше, чем сутками ранее, а общее число зараженных выросло с 57 до 97. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает «Интерфакс».
О заражении прихожан религиозной организации Российской церкви христиан веры евангельской (РЦХВЕ) «Пробуждение» стало известно ранее. Пастор церкви Михаил Бирюков рассказывал, что один из членов общины встретил в аэропорту Шереметьево мать и брата, вернувшихся из Испании, которые оказались заражены коронавирусом.
После этого верующий, вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции, пришел на богослужение, а затем в баню, после чего инфекция начала распространяться. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, они находятся в специальном изолированном корпусе Брянской областной больницы.
|Распространение COVID-19 по субъектам России
по состоянию на 8 апреля
|Субъект федерации
|Случаев
|Выздор.
|Скончалось
|Активных
|81 из 85
|8672
|586
|63
|8014
|Москва
|5841
|270
|31
|5539
|Московская область
|549
|50
|10
|487
|Санкт-Петербург
|329
|32
|2
|293
|Республика Коми
|119
|1
|3
|116
|Ленинградская область
|94
|2
|0
|92
|Краснодарский край
|85
|15
|1
|69
|Нижегородская область
|80
|13
|0
|66
|Брянская область
|57
|0
|0
|57
|Свердловская область
|56
|25
|0
|31
|Тульская область
|54
|4
|0
|50
|Республика Бурятия
|54
|9
|1
|44
|Пензенская область
|52
|1
|1
|50
|Калининградская область
|49
|9
|0
|40
|Ивановская область
|47
|1
|0
|46
|Липецкая область
|44
|5
|0
|39
|Республика Дагестан
|44
|4
|0
|40
|Мурманская область
|43
|2
|0
|41
|Республика Татарстан
|41
|10
|0
|31
|Ханты-Мансийский АО — Югра
|41
|3
|0
|38
|Республика Марий Эл
|40
|0
|0
|40
|Ямало-Ненецкий АО
|41
|0
|0
|41
|Красноярский край
|39
|6
|0
|33
|Ставропольский край
|39
|5
|0
|34
|Воронежская область
|33
|9
|0
|24
|Пермский край
|32
|6
|2
|24
|Рязанская область
|32
|3
|0
|29
|Челябинская область
|32
|4
|0
|28
|Вологодская область
|27
|0
|0
|27
|Волгоградская область
|26
|2
|0
|24
|Саратовская область
|26
|1
|0
|23
|Республика Ингушетия
|25
|0
|0
|25
|Хабаровский край
|24
|3
|1
|20
|Архангельская область
|24
|3
|0
|21
|Кабардино-Балкарская Республика
|23
|1
|0
|22
|Республика Крым
|23
|6
|0
|17
|Оренбургская область
|22
|1
|1
|20
|Чеченская Республика
|22
|15
|1
|6
|Ростовская область
|21
|0
|0
|21
|Тамбовская область
|21
|3
|0
|18
|Кировская область
|20
|7
|0
|13
|Алтайский край
|18
|0
|0
|18
|Белгородская область
|18
|1
|0
|17
|Самарская область
|18
|9
|0
|9
|Тюменская область
|18
|2
|0
|16
|Республика Башкортостан
|16
|5
|0
|11
|Республика Саха (Якутия)
|16
|7
|0
|9
|Омская область
|15
|0
|0
|15
|Приморский край
|15
|2
|2
|11
|Республика Калмыкия
|15
|2
|0
|13
|Республика Северная Осетия — Алания
|15
|0
|1
|14
|Чувашская Республика
|15
|1
|0
|14
|Владимирская область
|14
|0
|1
|13
|Иркутская область
|14
|0
|2
|12
|Псковская область
|14
|3
|2
|9
|Новосибирская область
|13
|2
|0
|11
|Республика Адыгея
|13
|0
|0
|13
|Республика Мордовия
|13
|3
|0
|10
|Орловская область
|12
|3
|0
|9
|Тверская область
|12
|2
|0
|10
|Калужская область
|11
|2
|0
|9
|Сахалинская область
|11
|4
|0
|7
|Ярославская область
|11
|2
|0
|9
|Курская область
|10
|0
|0
|10
|Костромская область
|9
|2
|1
|6
|Удмуртская Республика
|9
|3
|0
|6
|Кемеровская область
|7
|2
|0
|5
|Смоленская область
|7
|0
|0
|7
|Еврейская автономная область
|6
|0
|0
|6
|Республика Хакасия
|6
|1
|0
|5
|Карачаево-Черкесская Республика
|5
|0
|0
|5
|Астраханская область
|5
|0
|0
|5
|Новгородская область
|5
|0
|0
|5
|Севастополь
|5
|2
|0
|3
|Амурская область
|4
|0
|0
|4
|Забайкальский край
|4
|1
|0
|3
|Томская область
|4
|1
|0
|3
|Ульяновская область
|4
|1
|0
|3
|Курганская область
|3
|1
|0
|2
|Камчатский край
|2
|0
|0
|2
|Республика Карелия
|2
|0
|0
|2
|Магаданская область
|1
|0
|0
|1
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф