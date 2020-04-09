Какого числа отмечается Лазарева суббота в 2020 году

В канун Вербного воскресенья православные вспоминают великое чудо, что явил людям Господь, когда воскресил праведного Лазаря на четвертый день после его смерти. Этот праздник отмечают в субботу и носит он название «Лазарева суббота».

Лазаревой субботой называют субботу перед Вербным воскресеньем, или праздником Входа Господня в Иерусалим. Мы расскажем когда этот день отмечается в 2020 году и какие основные традиции празднования.

Дата Лазаревой субботы в 2020 году

Лазаревой субботой называют субботу перед Вербным воскресеньем, или праздником Входа Господня в Иерусалим. По Библии, в этот день Христос воскресил из мертвых праведного Лазаря. Благодаря этому событию многие уверовали в Спасителя. В христианстве воскрешение Лазаря — одно из самых знаковых чудес, совершенных Иисусом во время его пребывания на земле.

Праздник не имеет фиксированной даты празднования. Ежегодно он выпадает на шестую неделю Великого поста. В 2020 году верующие будут праздновать Лазареву субботу 11 апреля.

Традиции дня

Лазарева суббота – очень большой церковный праздник. Верующие в этот день отправляются на богослужение, во время которого идет и ритуал причастия.

В этот день принято молиться об исцелении. Лазареву субботу стоит провести в радостном настроении, следить за тем, чтобы желания и мысли были чистыми.

В этот день принято заготавливать веточки вербы, чтобы на следующий день успеть освятить их во время церковной службы. Хозяйки готовят угощения к воскресному празднику.

В Лазареву субботу можно есть рыбную икру, дозволяется также растительное масло и вино. Традиционные блюда на столе в этот день – гречневые блины и каша. Еще готовят различные блюда из бобовых культур и других круп.

Что разрешено делать Лазареву субботу:

Есть еду с растительным маслом, рыбу, икру и другие морепродукты.

Ходить в церковь, освящать веточки вербы и молиться.

Церковь советует в этот день собраться за столом в семейном кругу, чтобы почтить память святого.

Запреты на 11 апреля 2020 года

Служба Лазаревой субботы имеет свою особенность. На нее священники надевают праздничные белые одежды вместо традиционных для поста черных нарядов. При этом многие спрашивают, можно ли причащаться в Лазареву субботу – да, можно и причащаться, и исповедоваться.

В то же время любые пышные гуляния запрещены. Также в Лазареву субботу нельзя:

работать по дому;

ссориться и сквернословить;

грустить.

Такие же запреты существуют и для любого другого церковного праздника. Но есть и «индивидуальный» запрет на Лазареву субботу: нельзя на полу топтать крошки еды, что упали с праздничного стола – иначе жди дурных вестей.

Как будут отмечать праздник во время коронавируса?

РПЦ пока не закрывала храмы и не прекращала богослужения в связи с распространением коронавируса. Однако патриарх Кирилл рекомендовал прихожанам ограничить посещения церкви во время пандемии и оставаться дома.

Священнослужители просят прихожан, которые собрались присутствовать на богослужении, соблюдать меры предосторожности — стараться находиться друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра, верующих с ОРВИ оставаться дома и не подвергать риску других.